Клей горел на Тегеранском базаре - трое пострадали

Страшный пожар случился сегодня на Тегеранском базаре. С огнем боролись более 10 бригад пожарных. В результате разгула огненной стихии есть пострадавшие.
Крупный пожар произошел сегодня в Тегеране. Серьезные ожоги получили несколько человек, пишут иранские СМИ.
Подробности инцидента рассказал замруководителя Организации скорой помощи ИРИ Бабак Ектапараст.
По его словам, ЧП случилось на одном из складов на Тегеранском базаре - там хранился клей.
В результате пострадали три человека, причем серьезно - медики диагностировали у них ожоги 50-70% тела.
Огонь распространился настолько, что с ним пришлось бороться 11 пожарным бригадам.