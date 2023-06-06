Клей горел на Тегеранском базаре - трое пострадали

Опубликовано: 15:44, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Страшный пожар случился сегодня на Тегеранском базаре. С огнем боролись более 10 бригад пожарных. В результате разгула огненной стихии есть пострадавшие.

Крупный пожар произошел сегодня в Тегеране. Серьезные ожоги получили несколько человек, пишут иранские СМИ.

Подробности инцидента рассказал замруководителя Организации скорой помощи ИРИ Бабак Ектапараст.

По его словам, ЧП случилось на одном из складов на Тегеранском базаре - там хранился клей.

В результате пострадали три человека, причем серьезно - медики диагностировали у них ожоги 50-70% тела.

Огонь распространился настолько, что с ним пришлось бороться 11 пожарным бригадам.