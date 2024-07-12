Премьер Грузии верит в улучшение отношений с ЕС

Глава грузинского правительства рассчитывает на улучшение отношений с ЕС после нормализации обстановки в регионе. Отношения Тбилиси и Брюсселя испортились из-за закона об иноагентах.

Евросоюз изменит свое отношение к Грузии после стабилизации ситуации в регионе. Такое мнение выразил премьер-министр республики.

"Мое общее впечатление таково, что как только в регионе глобально изменится и успокоится ситуация, отношение к Грузии существенно изменится. Этот процесс начнется и до того, однако многое будет зависеть от того, когда успокоится политическая ситуация в регионе"

– Ираклий Кобахидзе

Отношения Грузии и ЕС обострились после того, как руководство республики приняло скандальный закон об иноагентах. В ответ Евросоюз заморозил процесс интеграции Грузии в свой состав.