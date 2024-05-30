Германия заморозила проекты поддержки Грузии

МИД Германии объявил о приостановке проектов поддержки Грузии на 200 млн евро.
В сообщении, размещенном на сайте министерства, подчеркивается, что в течение этого года правящая партия республики Южного Кавказа все дальше отдаляла страну от Евросоюза и поставила под угрозу многолетние связи между Тбилиси и Берлином.
"В результате мы сократили сотрудничество с властями страны и приостановили проекты поддержки на сумму более 200 миллионов евро"
– глава ведомства Анналена Бербок
Она подчеркнула, что в настоящее время ФРГ обсуждает со своими партнерами по ЕС дальнейшие меры в отношении Грузии.
Руководитель внешнеполитического ведомства также обвинила "Грузинскую мечту" в антиевропейском курсе, которым партия сознательно поставила на паузу процесс вступления в ЕС.
"В ЕС мы должны задуматься о формальной приостановке этого процесса в ответ на все более авторитарную политику "Грузинской мечты"
– глава МИД ФРГ