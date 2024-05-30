Вестник Кавказа

Германия заморозила проекты поддержки Грузии

Германия заморозила проекты поддержки Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Германии поставили на паузу проекты поддержки Грузии. В МИД ФРГ отметили, что это связано с антиевропейским курсом "Грузинской мечты".

МИД Германии объявил о приостановке проектов поддержки Грузии на 200 млн евро.

В сообщении, размещенном на сайте министерства, подчеркивается, что в течение этого года правящая партия республики Южного Кавказа все дальше отдаляла страну от Евросоюза и поставила под угрозу многолетние связи между Тбилиси и Берлином.

"В результате мы сократили сотрудничество с властями страны и приостановили проекты поддержки на сумму более 200 миллионов евро"

– глава ведомства Анналена Бербок

Она подчеркнула, что в настоящее время ФРГ обсуждает со своими партнерами по ЕС дальнейшие меры в отношении Грузии.

Руководитель внешнеполитического ведомства также обвинила "Грузинскую мечту" в антиевропейском курсе, которым партия сознательно поставила на паузу процесс вступления в ЕС.

"В ЕС мы должны задуматься о формальной приостановке этого процесса в ответ на все более авторитарную политику "Грузинской мечты"

– глава МИД ФРГ

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