Кавелашвили рассказал о своих планах на посту президента Грузии

Сегодня утром в столице Грузии прошла инаугурация нового президента. В ходе своей речи он пообещал заняться работой по объединению общества.

Михаил Кавелашвили будет на посту президента Грузии заниматься консолидацией общества. Об этом он сам заявил 29 декабря в ходе церемонии инаугурации, состоявшейся в здании парламента.

"Мои будущие усилия будут направлены на консолидацию и объединение общества"

– Михаил Кавелашвили

Он также подчеркнул, что собирается быть президентом каждого жителя республики.

"Мне дорог каждый гражданин Грузии, независимо от его взглядов и политической принадлежности. Я планирую быть президентом каждого, независимо от того, кому я нравлюсь, а кому нет!"

– президент республики

Напомним, утром в воскресенье в Тбилиси прошла инаугурация нового главы государства.