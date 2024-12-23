Вестник Кавказа

Игорю Кшнякину, Александру Кальянинову и Хокуме Алиевой присвоено звание "Национальный герой"

Игорю Кшнякину, Александру Кальянинову и Хокуме Алиевой присвоено звание "Национальный герой"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пилоты Игорь Кшнякин и Александр Кальянинов, а также стюардесса Хокума Алиева посмертно получили звание "Национальный герой Азербайджана". Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Пилоты и бортпроводница самолета "Азербайджанских авиалиний", летевшего из Баку в Грозный и потерпевшего крушение, Игорь Кшнякин, Александр Кальянинов и Хокума Алиева посмертно получили звание "Национальный герой Азербайджана". Такое распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Документ называется "О награждении лиц, проявивших высокий профессионализм и мужество при крушении пассажирского самолета Embraer-190, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские авиалинии", при выполнении рейса Баку–Грозный (Российская Федерация)".

Из него следует, что звание "Национальный герой" посмертно было присвоено Игорю Кшнякину, Александру Кальянинову и Хокуме Алиевой.

Помимо этого, бортпроводник Зульфугар Асадов и бортпроводница Айдан Рагимли награждены орденом "Рашадат" I степени.

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