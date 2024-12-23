Вестник Кавказа

Новый президент Грузии лишил Зурабишвили госохраны

Новый президент Грузии лишил Зурабишвили госохраны
© Фото: сайт президента Грузии
Михаил Кавелашвили, новый президент Грузии, подписал ряд поправок в закон, который ранее подготовил парламент. В них включено лишение Саломе Зурабишвили госохраны, усиление безопасности на протестах и другое.

Новоизбранный президент Грузии Михаил Кавелашвили подписал ряд законопроектов, которые ранее одобрил парламент, в день собственной инаугурации, 29 декабря. Поправки размещены на портале Законодательного вестника Грузии.

Согласно одной из поправок бывший президент страны Саломе Зурабишвили лишилась права на государственную охрану после окончания срока полномочий. Ранее она могла использовать ее в течение года.

Также ужесточаются правила поведения на протестах: запрещается использование пиротехники, лазеров и масок, закрывающих лицо, во время митингов. Также увеличиваются штрафы за граффити, порчу городского имущества, перекрытие дорог и неповиновение полиции.

Изменения коснулись работников на госслужбе. Теперь процессы увольнения и приема на работу в государственных учреждениях упрощены. Помимо этого, некоторое категории сотрудников могут в облегченном формате попасть на службу в МВД.

Напомним, что ранее уже бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили отказывалась подписывать законы, утвержденные парламентом страны, где большинство мандатов принадлежит «Грузинской мечте». По ее мнению, поправки носят «недемократический» характер.

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