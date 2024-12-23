Протесты в Грузии 2024: шестеро задержаны в Тбилиси

Задержания произошли сегодня на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси, которая проводилась параллельно с инаугурацией президента Михаила Кавелашвили. Однако все задержанные очень быстро были отпущены на свободу.

Митинг у парламента в Тбилиси, который проходил во время инаугурации президента Грузии Михаила Кавелашвили, вылился сегодня в задержания, подробности рассказали в МВД Грузии.

Организаторы назвали демонстрацию "Покажи красную карточку Кавелашвили" – таким образом они намекнули на футбольное прошлое нового президента. Она стартовала в 11 утра по тбилисскому времени (10.00 мск) – в тот же момент, когда началась инаугурация.

В какой-то момент полицейские потребовали от протестующих покинуть проезжую часть и вернуться на тротуары, чтобы не блокировать движение на проспекте Руставели. Однако митингующие отказались делать это. В итоге шесть человек были задержаны в административном порядке за неподчинение правоохранителям. Их быстро отпустили из полиции, взяв с них расписки о невыезде.