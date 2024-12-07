Казахстанцы, помогавшие спасать раненых в авиакатастрофе, получили награды

Жители Казахстана, участвовавшие в спасении пассажиров, пострадавших при крушении самолета рейса Баку-Грозный, получили государственные награды. Соответствующее решение принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил граждан РК, принимавших участие в спасении раненых в трагедии с самолетом авиакомпании "Азербаджанские авиалинии". Об этом рассказали в Акорде.

Уточняется, что награды получала большая группа казахстанцев, которые проявили таким образом мужество, профессионализм и гражданскую ответственность.

"Среди награжденных сотрудники МЧС, медики, полицейские, работники Мангистауской региональной электросетевой компании и международного аэропорта города Актау"

– пресс-служба президента Казахстана

Ранее сегодня пилоты и бортпроводница самолета AZAL, летевшего из Баку в Грозный и потерпевшего крушение над Актау, Игорь Кшнякин, Александр Кальянинов и Хокума Алиева посмертно получили звание "Национальный герой Азербайджана". Кроме того, бортпроводник Зульфугар Асадов и бортпроводница Айдан Рагимли награждены орденом "Рашадат" I степени.