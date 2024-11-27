Вестник Кавказа

Токаев заявил о необходимости реформирования ООН

Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента России
Касым-Жомарт Токаев на форуме в Дохе высказал свое мнение об эффективности ООН в современных условиях.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ООН нуждается в реформировании. По словам казахстанского лидера, организация уже не может поддерживать высокий уровень безопасность  в современных реалиях, передает пресс-служба президента Казахстана. 

"Крупные державы, к сожалению, не смогли сделать глобальный мир более безопасным. И нынешние реалии вызывают большую озабоченность у многих стран, включая Казахстан. Поэтому ООН нуждается в реформировании"

— Касым-Жомарт Токаев

При этом Токаев отметил, что лучшей альтернативы ООН пока нет. Лидер центральноазиатской республики подчеркнул, что так называемые средние державы, в том числе Казахстан, могут сыграть важную роль в поддержании безопасности на всех уровнях.

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