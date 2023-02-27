Токаев поговорил с Трампом

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Стороны договорились о регулярных контактах для сохранения динамики сотрудничества.
Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с избранным американским президентом Дональдом Трампом, пишет пресс-служба Акорды.
Глава республики поздравил Трампа с победой на президентских выборах и избранием на пост руководителя США.
Стороны подтвердили взаимную приверженность интенсивному развитию стратегического партнерства в торговле, ядерном нераспространении и инвестициях.
Помимо этого, президент Казахстана раскрыл коллеге позицию Астаны по наиболее актуальным вопросам международной повестки.
В заключение разговора Токаев и Трамп договорились о регулярных контактах для сохранения высокой динамики сотрудничества.