Вестник Кавказа

Токаев поговорил с Трампом

Токаев поговорил с Трампом
© Фото: сайт Акорды
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Стороны договорились о регулярных контактах для сохранения динамики сотрудничества.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с избранным американским президентом Дональдом Трампом, пишет пресс-служба Акорды.

Глава республики поздравил Трампа с победой на президентских выборах и избранием на пост руководителя США.

Стороны подтвердили взаимную приверженность интенсивному развитию стратегического партнерства в торговле, ядерном нераспространении и инвестициях.

Помимо этого, президент Казахстана раскрыл коллеге позицию Астаны по наиболее актуальным вопросам международной повестки.

В заключение разговора Токаев и Трамп договорились о регулярных контактах для сохранения высокой динамики сотрудничества.

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