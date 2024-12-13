Вестник Кавказа

Премьер-министр Казахстана доложил Токаеву о ситуации в Актау

Пожар в аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня под Актау разбился рейс Баку-Грозный. Правительственная комиссия Казахстана проводит работу по выяснению обстоятельств трагедии.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов доложил лидеру центральноазиатской республики Касым-Жомарту Токаеву о работе на месте крушения самолета под Актау, поведала пресс-служба правительства.

Токаев заслушал доклад о ситуации под Актау. Также президенту было доложено о работу Правительственной комиссии на месте трагедии и оказанию помощи пострадавшим. 

Сообщается, что на месте катастрофы работают более 400 сотрудников пожарно-спасательной службы, задействовано 80 единиц техники.

Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана медицинская и психологическая помощь. Отмечается, что Казахстан координирует действия с Азербайджаном.  

Отметим, что президент РФ Владимир Путин на саммите СНГ сообщил, что Россия направит к месту крушения самолет МЧС со специалистами и оборудованием.

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