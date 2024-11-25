Президент Казахстана выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Ильхаму Алиеву. Сегодня утром разбился самолет "Азербайджанских авиалиний", который летел из Баку в Грозный.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой в Актау.

В письме, которое опубликовано на сайте "Акорды", говорится, что Токаев воспринял трагическую весть о падении самолета AZAL и гибели людей с глубокой скорбью.

Президент заявил, что разделяет горечь и выражает искренние соболезнования Ильхаму Алиеву, родным и близким погибших, а также всему азербайджанскому народу.

Глава республики подчеркнул, что сформирована госкомиссия, которая занимается спасательной операцией. Он добавил, что азербайджанской стороне будет оказана поддержка.

Напомним, сегодня утром в западной части Казахстана разбился самолет "Азербайджанских авиалиний". Он направлялся из Баку в Грозный. На борту самолета находились 67 человек.

В Минздраве РК заявили, что в результате выжили 29 человек. Позже вице-премьер страны Канат Бозумбаев сказал, что в авиакатастрофе под Актау погибли 38 человек.