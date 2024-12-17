Расследование крушения самолета AZAL будут вести комиссии двух стран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил делегацию Азербайджана в Казахстан на место крушения самолета, также вести расследование причин крушения авиалайнера будет госкомиссия, созданная по поручению главы Казахстана.

В Казахстан на место крушения авиалайнера Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines вылетела государственная делегация Азербайджана: президент страны Ильхам Алиев поручил ей выяснить причины крушения самолета AZAL, передает азербайджанское информационное агентство АПА.

"Для расследования инцидента представители госорганов по поручению президента Ильхама Алиева направлены в Казахстан"

- АПА

Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать госкомиссию по расследованию крушения азербайджанского самолета под Актау: ей также поручено расследовать причины крушения самолета в аэропорту Актау, передает казахстанское информационное агентство "Казинформ".

Напомним, авиалайнер Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines сегодня потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау в Казахстане. Рейс следовал из Баку в Грозный, на борту самолета находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа, по последним данным, выжили в катастрофе 28 человек.