Вестник Кавказа

Стало известно, почему Пашинян мерзнет в своей резиденции в Ереване

Стало известно, почему Пашинян мерзнет в своей резиденции в Ереване
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Специалисты назвали причину холода, который стоит в резиденции премьер-министра Армении и на который Пашинян сам жаловался ранее. Ответственная организация признала проблемы с системой отопления, которая действует на правительственных дачах.

Система теплоснабжения на правительственных дачах в Ереване, где живет и премьер-министр Никол Пашинян, действительно, нуждается в реконструкции, рассказали в "Хозяйстве правительственных дач".

Таким образом организация прокомментировала сделанное ранее Пашиняном на заседании правительства заявление о том, что в правительственной резиденции очень холодно, и он с семьей греется электрическими обогревателями.

"Система отопления в правительственных дачах нуждается в переоснащении, время от времени возникают технические неполадки, которые устраняются"

– организация

Уточняется, что система отопления в доме Пашиняна и прочих была создана еще в 2006 году, так что оборудование уже нужно менять на новое. Пока же удалось придумать промежуточное решение, и в зданиях стало теплее – хотя возможны и более эффективные варианты, передает Sputnik Армения.

Напомним, несколько дней назад Пашинян опубликовал видео из своего дома, на котором его супруга Анна Акопян сидит на полу. В ответ на удивленные вопросы премьер пояснил, что после его жалобы температура в помещениях заметно выросла, так что теперь стало уже даже жарко.

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