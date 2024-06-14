Вестник Кавказа

Лукашенко предложил доставить Пашиняна в Минск

Александр Лукашенко
© Фото: Сайт президента России
Президент Беларуси и премьер Армении поспорили на саммите ЕАЭС. Перепалка началась после того, как Никол Пашинян отказался приезжать в Минск на саммит ЕАЭС в 2025 году.

Белорусский лидер Александр Лукашенко и армянский премьер Никол Пашинян устроили словесную перепалку во время саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

Пашинян из-за коронавируса участвовал дистанционно. Во время заседания он заявил, что армянская делегация примет участие в следующей встрече в Минске в 2025 году в онлайн-формате.

В ответ на это Лукашенко спросил у Пашиняна: "А что у вас за проблема? Далеко до Минска? Некому вас подвезти?". Он предложил организовать доставку премьера Армении, если нужно.

Глава правительства РА сказал, что "выступал по этому поводу публично, данное заявление остается в силе".

"Я не думаю, что это правильный формат, чтобы обсуждать эти вопросы. Вы затронули этот вопрос, и я должен был сразу среагировать, чтобы не было никакого недопонимания"

- Никол Пашинян

Президент на слова Пашиняна ответил, что рассмотрит его заявление. Однако армянский премьер отметил, что "заявление не подлежит рассмотрению".

Лукашенко заявил, что на заявление будет рассмотрено и на заседании в Минске, "может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали".

Пашинян добавил, что с пониманием относится к проблеме с телевизорами в Беларуси, но "нет проблем". На этом дискуссия руководителей стран прекратилась.

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