С Новым 2025 годом!

"Вестник Кавказа" поздравляет всех своих посетителей и читателей с наступлением 2025 года и желает исполнения ваших самых заветных желаний!

Наступил новый, 2025 год, завершающий год первой четверти XXI века.

Как подчеркнул в новогоднем обращении к россиянам президент России Владимир Путин, страна в эти годы пережила крупномасштабные события, вошедшие в ее историю.

"Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои силы, в свои возможности"

– Владимир Путин

Российский лидер подчеркнул, что россияне уже могут гордиться достижениями последних десятилетий, сформировавшими общероссийское достояние, фундамент для стабильного развития в ближайшем и более отдаленном будущем.

"Наша страна – независимая, свободная и сильная – смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас, на пороге Нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо, будем идти только вперед"

– Владимир Путин

Он отметил, что главными ценностями являются судьба России и благополучие россиян, а делом чести – защита российского суверенитета, безопасности и интересов. В связи с этим Владимир Путин напомнил, что 2-25 год будет в РФ Годом защитника Отечества.

"Дорогие друзья, мы всегда относимся к встрече Нового Года тепло и радушно. И надеемся, что наши мечты и помыслы, самые добрые намерения обязательно исполнятся. До прихода Нового Года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди - это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи"

– Владимир Путин

Завершая обращение, президент России пожелал каждому российскому дому, каждой семье и в целом России благополучия и процветания. "Когда мы вместе, все исполнится!" - заключил Владимир Путин.