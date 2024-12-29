Главную елку Абхазии убирают в Сухуме

Новый год 2025 окончательно уходит из Абхазии: власти приступили к демонтажу главной новогодней елки, которая была установлена в Сухуме. Она зажглась 25 декабря прошлого года.

Новогодняя елка в Сухуме почти разобрана после завершения новогодних праздников, сообщили власти столицы Абхазии.

Как уточнила инженер по благоустройству Управления городским хозяйством Кама Кутелия, специалисты сняли световой шатер, сделанный из гирлянд. Елку также освободили от игрушек.

"Следующим этапом приступаем к демонтажу елки. Эти работы планируем завершить сегодня-завтра"

– чиновница

Главная новогодняя елка Абхазии – искусственная. После того, как ее разберут, ее детали будут храниться на складе, передает Sputnik Абхазии.

Напомним, открытие елки и ее торжественное зажжение состоялось 25 декабря. Через три дня часть гирлянд, образующих световой шатер, упала на землю. Украшения восстановили за день до Нового года, 30 декабря.