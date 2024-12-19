Главную новогоднюю елку восстанавливают в Сухуме

ЧП с главной новогодней елкой продолжают устранять в Абхазии. В ночь на воскресенье часть гирлянд, образующих светящийся шатер, упали на землю. Инцидент не помешал работе новогодней ярмарки.

Украшения на главной елке на Новый год 2025 в Абхазии продолжают восстанавливать в Сухуме.

Елка была торжественно открыта на площади Свободы в ходе специального мероприятия 25 декабря. Светящиеся лампочки тянулись от ее верхушки к краям площади, образуя как бы шатер из огоньков. Однако он продержался только несколько дней, и в ночь на 29 декабря конструкция частично обрушилась.

Сегодня рано утром специалисты начали восстанавливать сооружение, но за день не успели завершить работы.

Стоит отметить, что на площади действует новогодняя ярмарка, на которой все желающие смогут отведать сладости и напитки. ЧП с елкой не помешало ее работе. Ярмарка будет действовать до 13 января, передает Sputnik Абхазия.