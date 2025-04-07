Азербайджанские борцы завоевали две медали на Чемпионате Европы

Чемпионат Европы по борьбе продолжается в Словакии. Азербайджанские спортсмены добыли еще две медали в копилку национальной сборной.

Азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали серебряную и бронзовую медали Чемпионата Европы по борьбе в Словакии.

Эльдениз Азизли дошел до финала, где встретился с россиянином Эмином Сефершаевым. Несмотря на равное количество очков, победу судейским решением присудили российскому спортсмену, который выступал как нейтральный атлет. Азизли получил серебряную медаль.

Ислам Аббасов завоевал бронзовую награду, одолев украинца Ярослава Фильчакова.

Отметим, что 13 апреля трое борцов греко-римского стиля из Азербайджана выступят в полуфинале.