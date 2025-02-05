Вестник Кавказа

Что такое еврейский Новый год деревьев?

"Вестник Кавказа"
Что такое еврейский Новый год деревьев?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня евреи отмечают Новый год деревьев - Ту би-Шват. Почему он празднуется зимой, а не весной? Почему праздник так называется и каковы его традиции? На эти вопросы «Вестника Кавказа» ответил президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

Почему еврейский Новый год называется Ту би-Шват?

Название праздника связано с датой в еврейском календаре: «Ту» — это числовое обозначение 15, а «шват» — это месяц. То есть 15-е число еврейского месяца шват. На протяжении веков Ту би-Шват обретал новые значения, но неизменным оставалось уважение к природе, которое символизирует этот праздник.

Виноградная лоза
© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Почему Новый год деревьев празднуют зимой?

Ответ кроется в том, что эта дата символически отделяет один год роста деревьев от другого. Это можно увидеть на примере виноградной лозы. Зимой виноградники находятся в состоянии покоя, и неопытному наблюдателю может показаться, что лоза мертва. Однако на самом деле в это время она набирает силы, чтобы весной расцвести. Земля впитывает зимние дожди, а сок начинает подниматься, подготавливая растение к бутонизации. Таким образом, Ту би-Шват — с сельскохозяйственной точки зрения — это рубеж между двумя годами.

Бокалы с вином
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

4 бокала вина в Ту би-Шват

Седер (особо установленный порядок действий, чтения молитв, еды и пития за праздничным столом) на Ту би-Шват предписывает выпивать четыре бокала вина, которые символизируют времена года.

  • Первый бокал — белое вино, отражающее зиму и период покоя.
  • Второй — белое вино с добавлением красного, олицетворяющее пробуждение весны.
  • Третий — красное вино с белыми оттенками, символизирующее цветение.
  • Четвертый — красное вино, представляющее зрелость и урожай конца лета и начала осени.
Финик
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К каждому бокалу подаются фрукты, отражающие разные символические категории.

  • К первому бокалу — плоды с твердой оболочкой и мягкой сердцевиной, например, грецкие орехи, миндаль или цитрусовые.
  • Ко второму — мягкие плоды с косточкой, такие как сливы или абрикосы.
  • К третьему — мягкие и полностью съедобные, например, клубника и малина.
  • Отдельно выделяются плоды «семи видов» Земли Израиля, включая виноград, финики, гранаты и инжир.
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