Что такое еврейский Новый год деревьев?

Почему еврейский Новый год называется Ту би-Шват?
Название праздника связано с датой в еврейском календаре: «Ту» — это числовое обозначение 15, а «шват» — это месяц. То есть 15-е число еврейского месяца шват. На протяжении веков Ту би-Шват обретал новые значения, но неизменным оставалось уважение к природе, которое символизирует этот праздник.
Почему Новый год деревьев празднуют зимой?
Ответ кроется в том, что эта дата символически отделяет один год роста деревьев от другого. Это можно увидеть на примере виноградной лозы. Зимой виноградники находятся в состоянии покоя, и неопытному наблюдателю может показаться, что лоза мертва. Однако на самом деле в это время она набирает силы, чтобы весной расцвести. Земля впитывает зимние дожди, а сок начинает подниматься, подготавливая растение к бутонизации. Таким образом, Ту би-Шват — с сельскохозяйственной точки зрения — это рубеж между двумя годами.
4 бокала вина в Ту би-Шват
Седер (особо установленный порядок действий, чтения молитв, еды и пития за праздничным столом) на Ту би-Шват предписывает выпивать четыре бокала вина, которые символизируют времена года.
- Первый бокал — белое вино, отражающее зиму и период покоя.
- Второй — белое вино с добавлением красного, олицетворяющее пробуждение весны.
- Третий — красное вино с белыми оттенками, символизирующее цветение.
- Четвертый — красное вино, представляющее зрелость и урожай конца лета и начала осени.
К каждому бокалу подаются фрукты, отражающие разные символические категории.
- К первому бокалу — плоды с твердой оболочкой и мягкой сердцевиной, например, грецкие орехи, миндаль или цитрусовые.
- Ко второму — мягкие плоды с косточкой, такие как сливы или абрикосы.
- К третьему — мягкие и полностью съедобные, например, клубника и малина.
- Отдельно выделяются плоды «семи видов» Земли Израиля, включая виноград, финики, гранаты и инжир.