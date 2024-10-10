Вестник Кавказа

Ту би-Шват 2025: семь плодов и другие традиции Нового года деревьев

Виктор Константинов
Оливковое дерево
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Праздник Ту би-Шват или Новый год деревьев в 2025 году отмечается с вечера 12 февраля. Что принято ставить на стол в праздник, какие 7 видов растений важны в Новый год деревьев, как поздравить с весенним праздником Ту би-Шват?

Праздник Ту би-Шват

Еврейский праздник Ту би-Шват известен также как Новый год деревьев. Дело в том, что евреи признают четыре календаря, и по каждому из них отмечают Новый год. Новый год деревьев начинается с месяца Швата, впервые он был упомянут в Мишне (Рош-Ашана 1:1), главном тексте Устной Торы, вместе с первыми днями месяцев Нисан, Элуль и Тишрей как один из четырех "новых годов".

Плоды деревьев, которым не исполнилось 3 года, не считаются кошерными, поэтому "день рождения дерева" важен, и его отсчет начинается в праздник Ту би-Шват. Новый год деревьев отмечается 15 Швата, он знаменует приход весны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ту би-Шват 2025

Когда праздник деревьев отмечается в 2025 году? В этом году 15 Швата приходится на 13 февраля, отмечать его можно с вечера 12 февраля. Дата праздника ежегодно смещается, так в прошлом году Новый год деревьев пришелся на 25 января.

Традиции Нового года деревьев

В древности в этот день десятину урожая отдавали служащим Иерусалимского Храма и нуждающимся, Ту би-Шват связан со своеобразным ежегодным налогом на урожай. При этом налог взимался только свежими плодами, а не теми, что остались с прошлого урожая. Со временем "налог" перестал существовать, но традиция отмечать Новый год деревьев осталась.

Тора
© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

В 16 веке празднование Ту би-Швата дополнили обрядами с чтением Торы, Талмуда и книги Зогар, молитвами и песнями. В синагогах в этот день читают обычные будние молитвы, кроме молитвы покаяния ("Таханун") и не произносят траурных слов.

С 1908 года в Израиле в Ту би-Шват принято высаживать деревья, чтобы возродить зеленые массивы. Сегодня этот праздник также связан с экологией и защитой природы.

Новый год деревьев многие проводят на свежем воздухе, отправляются в походы, гуляют и вспоминают о единстве человека с природой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ту би-Шват - праздничный, но не выходной день в Израиле, часто на высадку деревьев в 15 Швата выезжают целыми рабочими коллективами.

Седер на Ту би-Шват

Застолье на Ту би-Шват напоминает пасхальный седер (традиционную семейную трапезу). Принято есть фрукты и плоды, растущие в Израиле, а также пить вино: четыре бокала со смесью красного и белого вина в разной пропорции, они символизируют переход от зимы к лету.

На стол принято ставить плоды 7 видов растений: инжир, гранат, виноград, финики, оливки, пшеницу  ячмень. Считается, что виноград символизирует радость, инжир – самоотдачу, гранат – действие, олива – борьбу, финики – совершенство, а злаки - животную и божественную душу.

Инжир
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Семь израильских плодов – то, что обязательно должно быть на столе. При этом зачастую присутствуют и другие фрукты и овощи. Чем больше фруктов на столе, тем благополучнее будет год.

На праздник готовят фруктовые салаты, штрудели, фруктовые запеканки, другие сладости, вроде варенья, винограда в карамели, инжира в молоке. Также готовятся овощные запеканки, пицца с оливками, мясные рулеты с маслинами и курагой, хлеб с сухофруктами и орехами.

Поделки на Ту би-Шват

В Новый год деревьев детей приобщают к традициям и учат их ценить природу. Занять детей в праздник можно созданием поделок из природных материалов, красочных открыток, рисованием деревьев и фруктов. Также детей можно приобщить к посадке растений.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления

В праздник Ту би-Шват принято желать здоровья и благополучия, изобилия и благоденствия, мира, тепла и заслуженных плодов.

Можно просто пожелать счастливого праздника, сказав "хаг самеах".

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