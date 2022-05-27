Почему Талмуд называет Йом-Кипур счастливым днем?

С вечера 11 октября иудеи начнут праздновать один из самых важных дней – Йом Кипур - день поста, покаяния и отпущения грехов. Что это за день, "Вестнику Кавказа" рассказал президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

В праздник Йом-Кипур еврею прощаются только грехи против Бога. Грехи против людей Йом-Кипур не искупает, пока не ублаготворишь своего соседа. Поэтому еврейская традиция и советует начать процесс покаяния задолго до этой даты. Если вы совершили проступок против человека, нужно искренне попросить у него прощения.

Молитвы в Йом-Кипур — самые длинные в году. В первый вечер служба открывается молитвой "Коль нидрей" ("Все клятвы"). В этой молитве просят заранее освободить от всех невыполненных клятв.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поскольку на Йом-Кипур господствует тема жизни и смерти, то почему Талмуд считает его счастливым днем? Потому что после него люди испытывают духовное очищение. Если они провели праздник правильно, они примирились со всеми своими знакомыми и с Богом. К окончанию поста люди обычно чувствуют глубокое удовлетворение.

Мы должны помнить, что Тора повелевает:

И веселись в праздник твой.

Это указание не ограничивается временами благополучия. Божественное повеление радоваться включает в себя и дни, когда нет ни желания, ни возможности радоваться — дни, когда еврейский народ страдал в концлагерях, в войнах и в погромах. Пусть же каждый из нас будет вписан в Книгу Жизни!