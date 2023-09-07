Йом Кипур 2024: когда и как евреи отмечают День Искупления

Еврейский мир готовится отмечать, пожалуй, самый главный день в году – Йом Кипур. Это день смирения, раскаяния и покаяния. Что это за день, какого он числа в 2024 году, какие традиции соблюдают и какие обряды совершают в этот день верующие иудеи по всему миру?

Йом Кипур, или День Искупления и Прощения, завершает 10 дней, которые верующие посвящали анализу своих поступков в прошлом году. Это было время покаяния и примирения с людьми, Богом и самими собой. Теперь предстоит выдержать пост, который продлится 25 часов.

Какого числа Йом Кипур 2024?

День искупления по еврейскому летоисчислению приходится на 10 тишрея. Согласно григорианской традиции, в 2024 году он отмечается с вечера 11 октября и до выхода на небо первых звезд следующего дня.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что это за праздник – Йом Кипур?

История этого праздника восходит к тем временам, когда еврейский народ, не дождавшись возвращения Моше Рабейну с горы Синай, создал себе идол золотого тельца и поклонился ему. Разгневавшись, Всевышний хотел истребить всех идолопоклонников, однако, откликнувшись на мольбы Моше, даровал отступникам прощение. Этот день, день прощения пришелся на 10 тишрея.

Суть Йом Кипура заключается в возможности обретения прощения вне зависимости от тяжести ошибки, что делает данный праздник не просто временем для раскаяния, но и напоминанием о неизменной связи между верующими и Создателем, которая не подвластна ничему.

Также считается, что это самый серьезный и ответственный день в году для всех верующих, так как в Йом Кипур Всевышний определяет судьбу человека на весь предстоящий год: если в Рош а-Шана Творец записывает каждого в одну из трех книг – книгу праведников, грешников или «средних», то в Йом Кипур под приговором ставится печать.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как подготовиться к Йом Кипуру 2024?

Основное, что требуется для подготовки – это искреннее покаяние, или Тшува, что в переводе означает исправление и возвращение к праведному пути. Важно попросить прощения у близких и возместить нанесенный им урон, а еще – примириться с самим собой.

Для осуществления Тшувы необходимо соблюсти несколько условий.

В первую очередь, признать свою ошибку и покаяться в ней перед тем, кто пострадал

Затем решить, что возвращение к проступкам невозможно

И, наконец, восстановить пострадавшему ущерб

Тот же, у кого просят прощения, должен проявить мягкость и уступчивость, а увидев искреннее раскаяние, – простить. Важно осознавать, что любое деяние человека является результатом сложной цепи причин и следствий, и настоящие мотивы зачастую остаются неизвестными.

Стремясь избежать наказания от Творца, верующие перед Йом Кипуром проводят обряд под названием капарот. Он заключается в том, что над головой человека несколько раз проносят курицу, петуха или рыбу. Считается, что так птица или рыба берут на себя грехи человека. Однако такой обряд в настоящее время встречается достаточно редко даже в ортодоксальных общинах. В наши дни вместо птицы, как правило, берут деньги, которые после проведения обряда направляют на благотворительность.

Как празднуют Йом Кипур: традиции и запреты

День Искупления – это испытание не только для духа, но и для тела: на протяжении суток вводится множество запретов, связанных с теми областями жизни, которые так или иначе могут доставлять человеку физическое наслаждение, отвлекая от душевной работы.

Поэтому верующие готовятся к посту заранее. Так, во многих семьях и общинах принято плотно, «напоследок» перекусывать перед началом поста. Прием пищи перед постом еще называется «трапезой отсечения». Ко всем блюдам, которые подаются на стол, принято добавлять халу. Перед тем, как отведать хлеб, произносится традиционное благословение.

В Йом Кипур строгий запрет налагается не только на воду и еду, также запрещается передвижение на транспорте, гигиенические процедуры и супружеская близость. Кроме того, нельзя «умащаться маслом», то есть пользоваться парфюмом. Также запрет распространяется на ношение кожаной обуви. Все ограничения не распространяются на тяжелобольных людей, беременных и детей.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Молитвы в День Искупления

Уровень святости того или иного праздника в иудаизме определяется количеством читаемых в это день молитв. Как правило, к трем ежедневным молитвам, которые прочитываются утром, днем и вечером, в праздничные дни добавляется еще Мусаф, во время прочтения которой, считается, что душа человека начинает сиять ярче. В Йом Кипур читаются дополнительные молитвы, и во время прочтения последней – зажигается пятый уровень души, на котором достигается полное единство с Творцом.

Молитвы завершаются семикратным провозглашением «Ашем у а-Элоким!». Так верующие утверждают, что Всевышний присутствует во всех проявлениях этого мира, а они готовы принять с одинаковым благоговением как его милость, так и его гнев.

Затем, как во время празднования нового года, звучит шофар. Однако в отличие от новогоднего торжества – всего один раз, символизируя завершение Суда Всевышнего над миром.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как празднуют Йом Кипур в Израиле в 2024 году?

День Искупления в Израиле затрагивает не только верующих, но и светских жителей еврейского государства. Его отмечает порядка 95% израильтян. Так, в этот день по всей стране останавливается движение транспорта, и на пустых автотрассах можно встретить только полицейские автомобили и машины скорой помощи, а также многочисленных велосипедистов и роллеров. На 25 часов закрываются торговые центры, рестораны и кафе, не работает радио и ТВ.

Однако нынешняя ситуация на Ближнем Востоке вносит коррективы в то, как будут отмечать Йом Кипур в Израиле в 2024 году: ряд мировых СМИ сообщает, что Армия обороны Израиля в этот день нанесет удар по Ирану в ответ на массированную ракетную атаку по территории еврейского государства 1 октября.

Что желают в канун Йом Кипура?

Перед Йом Кипуром принято желать легкого поста, а также записи в Книгу Жизни и освобождения от грехов – Цом каль и Гмар Хатима Това!