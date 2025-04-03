Трамп оценил переговоры РФ и США по Украине

Американский президент Трамп считает, что в переговорах по урегулированию ситуации на Украине есть прогресс. Он передал, что они идут хорошо.

На переговорах по урегулированию конфликта на Украине наблюдается прогресс, считает президент США Дональд Трамп.

Он добавил, что переговоры "идут хорошо".

"Я думаю, что между Украиной и Россией все идет хорошо. И вы узнаете об этом очень скоро"

- Дональд Трамп

Напомним, что 11 апреля прошел визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербург, в ходе которого он встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и самим президентом России Владимиром Путиным.

В Белом доме прокомментировали встречу Путина и Уиткоффа и назвали ее еще одним шагом в направлении прекращения огня и мира на Украине.