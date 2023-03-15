Как отмечают Ноуруз в Иране?

Ноуруз — один из древнейших праздников человечества, отмечаемый в день весеннего равноденствия. Для Ирана это не только начало нового года, но праздник, людей через традиции, символы и надежду на обновление. Как зародился праздник, какие обычаи сохранились спустя тысячелетия и почему он остается актуальным в эпоху глобализации?

В 2025 году Ноуруз наступит в четверг, 20 марта, в 12 часов, 01 минуту 30 секунд по московскому времени.

Весеннее равноденствие: когда природа диктует время

Каждый год 20 или 21 марта, когда Солнце пересекает небесный экватор, в Иране наступает Ноуруз — «новый день». Равноденствие символизирует баланс и гармонию. В отличие от многих культур, где новый год связан с религиозными или историческими событиями, Ноуруз основан на астрономическом явлении, подчеркивая связь человека с природой. Для иранцев это время расцвета, когда заснеженные вершины уступают место зеленеющим долинам, а воздух наполняется ароматом гиацинтов и нарциссов.

История Ноуруза: от Заратуштры до наших дней

Корни Ноуруза уходят в эпоху зороастризма — одной из первых монотеистических религий, возникшей более 3 тысяч лет назад. Согласно легендам, праздник учредил мифический царь Джамшид, олицетворяющий победу света над тьмой. При Ахеменидах (VI–IV вв. до н. э.) Ноуруз стал официальным событием, сопровождаемым пирами, подношениями богам и дарением подарков.

Несмотря на исламизацию Ирана в VII веке, традиция не исчезла. Суфийские поэты, такие как Руми и Хафиз, воспевали Ноуруз как символ духовного возрождения. Даже в ХХ веке, при всех политических потрясениях, праздник оставался объединяющим элементом для разных этнических групп — персов, курдов, азербайджанцев. В 2010 году ЮНЕСКО включила Ноуруз в список нематериального культурного наследия, признав его значение для всего человечества.

Хафт-син: семь «сокровищ» на столе

Центральный ритуал Ноуруза — подготовка Хафт-сина (семь С). На стол кладут семь предметов, названия которых начинаются на персидскую букву «Син», каждый из них символизирует ключевые аспекты жизни:

Сабзе (ростки пшеницы) — возрождение. Самбу (сумах) — рассвет и терпение. Сир (чеснок) — здоровье. Сенджед (лох серебристый) — любовь. Серке (уксус) — мудрость. Сиб (яблоко) — красота. Сомаг (ягоды сумаха) — победа добра.

Рядом размещают зеркало (отражение Вселенной), свечи (свет), крашеные яйца (плодородие) и Коран или книгу Хафиза (духовность). Этот ритуал, сочетающий доисламские и исламские элементы, отражает синтез культур, характерный для Ирана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

От огней до пикников: традиции Ноуруза

Подготовка к празднику начинается заранее: иранцы убираются дома, покупают новую одежду и выращивают сабзе. В последний вторник года проходит Чахаршамбе-Сури — прыжки через костры, чтобы отпугнуть зло и привлечь удачу.

В Ноуруз семьи собираются за столом, дарят друг другу деньги («эйди») и посещают старших. На 13-й день, Сиздах-бедар, все выезжают на природу, оставляя сабзе в ручьях — символ избавления от бед.

Кулинарная традиция включает саману (сладкую пасту из пророщенной пшеницы), реште поло (плов с вермишелью) и кукю (омлет с зеленью). Эти блюда напоминают о щедрости земли и важности семейных уз.

© Фото: Андрей Мурин/ "Вестник Кавказа"

Ноуруз в XXI веке: между традицией и прогрессом

Несмотря на экономические санкции и политическую напряженность, Ноуруз в Иране – время радости. Власти поддерживают праздник: по ТВ транслируют концерты, а улицы украшают гирляндами.

Молодежь тоже отмечает Ноуруз: соцсети заполняют поздравлениями в стиле мемов, а вместо традиционных открыток рассылают стикеры. Многие семьи сочетают Хафт-син с элементами Нового года — например, ставят на стол фигурки символа года по восточному календарю.

Ноуруз также стал инструментом «мягкой силы». Его отмечают во многих странах, подчеркивая общность культур.

Ноуруз пережил империи, войны и революции, потому что он глубже религии или политики. Это праздник надежды — на урожай, на мир, на лучшее будущее.

Встречай Ноуруз, ибо он — начало твоей вечности

- Омар Хайям.

Интересный факт: в 2020 году, несмотря на пандемию, иранцы выставили Хафт-сины на порогах домов, чтобы соседи могли любоваться ими издалека. Это стало метафорой стойкости — традиции не сломить даже карантином.