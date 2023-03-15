Как отмечают Ноуруз в Иране?

В 2025 году Ноуруз наступит в четверг, 20 марта, в 12 часов, 01 минуту 30 секунд по московскому времени.
Весеннее равноденствие: когда природа диктует время
Каждый год 20 или 21 марта, когда Солнце пересекает небесный экватор, в Иране наступает Ноуруз — «новый день». Равноденствие символизирует баланс и гармонию. В отличие от многих культур, где новый год связан с религиозными или историческими событиями, Ноуруз основан на астрономическом явлении, подчеркивая связь человека с природой. Для иранцев это время расцвета, когда заснеженные вершины уступают место зеленеющим долинам, а воздух наполняется ароматом гиацинтов и нарциссов.
История Ноуруза: от Заратуштры до наших дней
Корни Ноуруза уходят в эпоху зороастризма — одной из первых монотеистических религий, возникшей более 3 тысяч лет назад. Согласно легендам, праздник учредил мифический царь Джамшид, олицетворяющий победу света над тьмой. При Ахеменидах (VI–IV вв. до н. э.) Ноуруз стал официальным событием, сопровождаемым пирами, подношениями богам и дарением подарков.
Несмотря на исламизацию Ирана в VII веке, традиция не исчезла. Суфийские поэты, такие как Руми и Хафиз, воспевали Ноуруз как символ духовного возрождения. Даже в ХХ веке, при всех политических потрясениях, праздник оставался объединяющим элементом для разных этнических групп — персов, курдов, азербайджанцев. В 2010 году ЮНЕСКО включила Ноуруз в список нематериального культурного наследия, признав его значение для всего человечества.
Хафт-син: семь «сокровищ» на столе
Центральный ритуал Ноуруза — подготовка Хафт-сина (семь С). На стол кладут семь предметов, названия которых начинаются на персидскую букву «Син», каждый из них символизирует ключевые аспекты жизни:
- Сабзе (ростки пшеницы) — возрождение.
- Самбу (сумах) — рассвет и терпение.
- Сир (чеснок) — здоровье.
- Сенджед (лох серебристый) — любовь.
- Серке (уксус) — мудрость.
- Сиб (яблоко) — красота.
- Сомаг (ягоды сумаха) — победа добра.
Рядом размещают зеркало (отражение Вселенной), свечи (свет), крашеные яйца (плодородие) и Коран или книгу Хафиза (духовность). Этот ритуал, сочетающий доисламские и исламские элементы, отражает синтез культур, характерный для Ирана.
От огней до пикников: традиции Ноуруза
Подготовка к празднику начинается заранее: иранцы убираются дома, покупают новую одежду и выращивают сабзе. В последний вторник года проходит Чахаршамбе-Сури — прыжки через костры, чтобы отпугнуть зло и привлечь удачу.
В Ноуруз семьи собираются за столом, дарят друг другу деньги («эйди») и посещают старших. На 13-й день, Сиздах-бедар, все выезжают на природу, оставляя сабзе в ручьях — символ избавления от бед.
Кулинарная традиция включает саману (сладкую пасту из пророщенной пшеницы), реште поло (плов с вермишелью) и кукю (омлет с зеленью). Эти блюда напоминают о щедрости земли и важности семейных уз.
Ноуруз в XXI веке: между традицией и прогрессом
Несмотря на экономические санкции и политическую напряженность, Ноуруз в Иране – время радости. Власти поддерживают праздник: по ТВ транслируют концерты, а улицы украшают гирляндами.
Молодежь тоже отмечает Ноуруз: соцсети заполняют поздравлениями в стиле мемов, а вместо традиционных открыток рассылают стикеры. Многие семьи сочетают Хафт-син с элементами Нового года — например, ставят на стол фигурки символа года по восточному календарю.
Ноуруз также стал инструментом «мягкой силы». Его отмечают во многих странах, подчеркивая общность культур.
Ноуруз пережил империи, войны и революции, потому что он глубже религии или политики. Это праздник надежды — на урожай, на мир, на лучшее будущее.
Встречай Ноуруз, ибо он — начало твоей вечности
- Омар Хайям.
Интересный факт: в 2020 году, несмотря на пандемию, иранцы выставили Хафт-сины на порогах домов, чтобы соседи могли любоваться ими издалека. Это стало метафорой стойкости — традиции не сломить даже карантином.