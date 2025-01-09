В инаугурации Трампа примут участие оппозиция Грузии и Зурабишвили

От Грузии на инаугурации нового президента США Дональда Трампа будут присутствовать бывший президент Саломе Зурабишвили, а также представители оппозиции, а именно коалиции "Сильная Грузия". Новое правительство и президент Михаил Кавелашвили приглашены не были.

Инаугурация американского президента Дональда Трампа пройдет в присутствии Саломе Зурабишвили, срок полномочий которой на посту президента истек в конце 2024 года, и лидеров оппозиционной коалиции "Сильная Грузия", рассказали сами политики.

В пресс-службе Зурабишвили заявили, что она уже находится в Вашингтоне. Приглашение бывшему президенту направил конгрессмен от Республиканской партии Джо Уилсон, который, комментируя приглашение, назвал Зурабишвили "единственным легитимным лидером" Грузии.

О приглашениях для "Сильной Грузии" рассказал один из ее лидеров, основатель "Лело" Мамука Хазарадзе. Он выразил благодарность за них конгрессменам и пообещал опубликовать кадры с инаугурации. Сейчас оппозиционер уже находится в столице США.

Хазарадзе также рассказал, что, помимо него, в инаугурации Трампа примут участие лидеры "Лело" Бадри Джапаридзе и Григол Гегелия, а также бывший почетный консул в Сан-Диего Мелор Цупурия.

Стоит отметить, что ни представители правительства выигравшей выборы в парламент "Грузинской мечты", ни новый президент Михаил Кавелашвили не были приглашены на инаугурацию Трампа, передает "Новости-Грузия".

Напомним, что приглашения на инаугурацию обычно рассылает Госдеп, Белый дом либо сам новый президент. Но часть приглашений могут направить интересующим их политикам конгрессмены и сенаторы.