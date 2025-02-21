Что за праздник 20 марта: день весеннего равноденствия, Новруз или астрономическая весна?

20 марта так или иначе значимый день для всего мира. В одних странах - это дата весеннего равноденствия, в других - осеннего, кто-то в этот день отмечает новый год, а кто-то - праздник весны. Что такое 20 марта - рассказываем в нашем материале.

Что за день 20 марта?

20 марта каждого года происходит важное астрономическое событие: Солнце оказывается точно над экватором - воображаемой линией, которая условно делит нашу планету на два полушария. Это событие называется весенним равноденствием. Слово ”равноденствие”, образованное от двух слов ”равный” и ”день”, и означает сутки, когда ночное и дневное время равны по продолжительности. О весеннем равноденствии люди, внимательно наблюдавшие за движением небесных светил, знают с древности, поэтому в мире так много праздников, связанным с этим днём.

Интересный факт: английское слово ”равноденствие”, ”equinox”, произошло от латинских слов ”равный” и ”ночь”.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Весеннее равноденствие в 2025 году

В 2025 году Солнце будет ровно над экватором, переходя из Южного полушария в Северное, 20 марта в 12:01 по Московскому времени. С этого момента день будет длиннее ночи на протяжении полугода до осеннего равноденствия.

Интересный факт: в 2025 году день будет прибавляться до летнего солнцестояния, то есть до 21 июня.

Почему весна начинается 20 марта?

С дня весеннего равноденствия в рамках астрономической смены сезонов, в основе которой движение Земли вокруг Солнца, начинается астрономическая весна. В древних культурах весеннее равноденствие означало начало нового аграрного цикла, который приветствовали, проводя пышные торжества и чествуя богов.

Интересный факт: в Южном полушарии весеннее равноденствие наступит 22-23 сентября, когда в Северном будет осеннее равноденствие.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День весеннего равноденствия у славян

Славяне, как и представители всех древних языческих культур, с особым почтением относились ко дню весеннего равноденствия, и широко его отмечали, называя проводами зимы. На Руси день весеннего равноденствия длился целую неделю, в которую люди веселились и гуляли, готовясь к полевым работам. Наша сегодняшняя Масленица, по большому счету, трансформированный в условиях принятия христианства языческий славянский фестиваль, посвящённый приветствию астрономической весны. Со временем народные гуляния были приурочены к началу Великого поста, утратив изначальную связь с весенним равноденствием. Многие обычаи и традиции Масленицы соблюдались в дни празднования весеннего равноденствия.

Восточные славяне называли день весеннего равноденствия Жаворонками, поскольку считалось, что в это время возвращаются жаворонки. К этой дате делали обрядовую выпечку, ”жаворонки”, в форме птицы, встречая таким образом весну и провожая зиму.

Интересный факт: Пасха имеет непосредственное отношение ко дню весеннего равноденствия: по нему рассчитывают дату праздника.

День весеннего равноденствия и Остара

Западная Европа, как и славяне, тоже отмечала день весеннего равноденствия фестивалем. Весенние торжества в этой части света были посвящены богине Остаре или Эостаре, покровительнице весны и плодородия. Начало весны символизировали окрашенные яйца, напоминающие яркие весенние цветы, и кролики, считавшийся воплощением плодородия. Впоследствии оба эти символа стали неотъемлемой частью, в первую очередь, католической пасхальной традиции, как и само название праздника: Пасха на английском Easter, что созвучно имени богини Остары.

Интересный факт: сегодня праздник Остара один из шести праздников, которые отмечают виккане - неоязычники.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День весеннего равноденствия и Новый год

В Иране день весеннего равноденствия имеет особое значение, поскольку в этот день в стране отмечается Новый год. Персидский Новый год отсчитывается по солнечной хиджре - иранскому календарю - в день весеннего равноденствия с XI века, благодаря Омару Хайяму, который будучи не только поэтом, но и астрономом, специально для этого модернизировал календарь. Корни иранского нового года уходят в древнюю религию - зороастризм, который возник три тысячи лет назад в регионе, охватывавшем территории современных Ирана, Ирака, Афганистана, Кавказа, Центральной и Южной Азии, а также Индии. В зороастризме день весеннего равноденствия считался днем начала весны и жизни, триумфа божества света Ахурамазды над Ангра-Майнью, богом тьмы.

Интересный факт: сегодня Навруз празднуют более 300 млн человек по всему миру, в том числе в Азербайджане.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День весеннего равноденствия в Японии

В Японии весеннее равноденствие, которое в этой стране связано с буддизмом, отмечается неделю. Фестиваль Хиган или Сюмбун-Но хи начинается за три дня до дня весеннего равноденствия и продолжается три дня после. Традиция отмечать весеннее равноденствие неделю появилась в VIII веке: крестьянам давали возможность отдыхать в течение 7 дней, тем самым популяризируя новую для Японии религию - буддизм, в котором равноденствие - время почитания предков.

Интересный факт: день осеннего равноденствия в Японии, Сюбун-Но Хи, не менее важный праздник, тоже посвященный почитанию умерших.

День весеннего равноденствия в астрологии

С самых древних времён люди придавали огромное значение весеннему равноденствию, рассматривая его как символ триумфа света над тьмой. Хотя астрология не признана наукой ни в одной стране мира, многие в неё верят как в знание, доставшееся нам от предков. В рамках этого знания, весеннее равноденствие, вполне реальное астрономическое явление, считалось временем, когда человек, как и сама природа, наполняется силой и энергией. Сегодняшние астрологи называют весеннее равноденствие астрологическим новым годом, когда можно браться за новые дела и избавляться от ограничений прошлого.

Интересный факт: в момент весеннего равноденствия Солнце будет в созвездии Рыб, а Луна - в Скорпионе.