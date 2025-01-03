Куда съездить в России в феврале: 5 необычных локаций

В феврале дни становятся длиннее, а значит, у любителей зимних пейзажей появляется больше времени на прогулки. Расскажем о нескольких локациях, которые стоит посетить в зимний сезон.

Гора Паасо, Сортавальское городское поселение (Карелия)

© Фото: Juho Paaso-Rantala/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Гора Паасонвуори или Паасо находится недалеко от города Сортавала в Карелии. Это и памятник истории, хранящий воспоминания о древних карелах, и живописное место с прекрасными пейзажами. Путь на гору пролегает через сказочно красивый карельский лес. Восхождение (высота горы 80 метров) займет около 15 минут. Пологая тропинка не даст заблудиться и приведет прямо на вершину, с которой глазам туриста откроется панорама на завораживающие виды — с одной стороны на озеро Кармаланъярви и село Хелюля, с другой — на бескрайние хвойные леса Карелии. Помимо природной красоты гора Паасо считается настоящей сокровищницей археологических находок.

Остров Ольхон (Иркутская область)

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Ольхон — таинственный, магический и атмосферный остров с уникальной природой. Зимой его пейзажи преображаются до неузнаваемости. Это настоящий рай для тех, кто любит зимнюю природу. Зимний Ольхон —царство льда и снега. Ледяные гроты, торосы и прозрачный байкальский лед, сквозь который видно дно, очаровывают каждого, кто сюда приезжает. Особенно популярен Мыс Хобой, где можно наблюдать завораживающие ледяные наплески, напоминающие застывшие волны.

Шаманские традиции Ольхона придают этому месту особую мистическую атмосферу. Скала Шаманка, к примеру, считается священной и привлекает как паломников, так и просто любопытных туристов.

Февраль — лучший месяц для любителей катания на коньках на Ольхоне. Именно в феврале сюда устремляются тысячи путешественников, чтобы опробовать ледяной байкальский покров.

Плато Бермамыт (Карачаево-Черкесия)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Плато Бермамыт — одна из самых красивых обзорных площадок Кавказа. Плато два — Малый Бермамыт и Большой Бермамыт. Интересно, что Малый немного выше Большого, но его площадь меньше, потому и назван Малым. Максимальная высота плато 2644 метра над уровнем моря.

Большой Бермамыт еще с позапрошлого столетия славится как место с аномальным по величине и силе выходом положительной энергии. Поэтому здесь часто проводятся различные ритуалы.

Зимой на плато можно наблюдать редкое природное явление, называемое Брокенским призраком, при котором на облаках появляются радужные разводы, напоминающие фигуры людей. Ученые объясняют это преломлением солнечных лучей ледяными кристалликами.

Плато Бермамыт — просторный широкий природный балкон, с которого можно любоваться хребтами Большого Кавказа и главного его великолепия — красавца Эльбруса, парящего над уровнем моря на целых 5642 метра.

Деревня Ковда (Мурманская область)

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Деревня на берегу Белого моря - место для уединения и отвлечения от городской суеты. Она расположена недалеко от Кандалакшского залива, на юго-западе Мурманской области. Деревня расположена на скалистых утесах над речкой Ковда и является одним из самых старых и больших поселений, расположенных на этих землях. В XV веке Ковда уже была отмечена на древних картах, а к началу XX века стала довольно большим портом, куда заходили торговые судна со всего Беломорья и скандинавских стран. Жила деревня за счет торговли красной рыбой и лесом.

Главная достопримечательность старого поморского села — деревянная Никольская церковь (XVII век), памятник северной архитектуры. Комплекс, состоящий из Никольской церкви, колокольни и ограды, является единственным в своем роде памятником, сохранившимся до наших дней во всем Карельском Поморье.

Есть в Ковде еще одна достопримечательность — одна из старейших на Кольском полуострове морская гидрометеорологическая станция, основанная в 1896 году.

Семимостье (Санкт-Петербург)

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Образ Петербурга неразрывно связан с его мостами. Одной их ярких достопримечательностей города является Семимостье — связка из семи мостов, вокруг которой слагают сказки и легенды.

На перекрестке Крюкова канала и канала Грибоедова, на Пикаловом мосту, располагается локация, откуда открывается вид га сразу семь мостов: Красногвардейский, Ново-Никольский, Могилевский, Старо-Никольский, Смежный, Кашин и Торговый. Так вот, у жителей и гостей Санкт-Петербурга сложилась примета, что мечты, загаданные на Семимостье, имеют высокую вероятность сбыться.

Особенно прекрасна эта локация зимой, так как все семь мостов украшены яркими гирляндами, что придает этому месту атмосферу волшебной красоты.