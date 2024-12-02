Казахстан разрешил перепродажу российской пшеницы

Казахстан вновь разрешает своему бизнесу ввозить в страну российское зерно в любых количествах и для любых целей. В ответ казахстанские власти ожидают отмену ограничений РФ на импорт казахстанских овощей, ягод и цветов.

Министерство сельского хозяйства Казахстана не продлило ограничения на импорт российской пшеницы, действовавший с конца августа с целью повышения конкурентоспособности казахстанского зерна на китайском и узбекистанском рынках.

Напомним, Астана под конец лета приняла решение законодательно ограничить схему перепродажи российской пшеницы казахстанскими компаниями в Узбекистан и Китай, чтобы она не мешала казахстанскому зерновому экспорту в эти государства.

С начала 2025 года казахстанские бизнесмены вновь смогут неограниченно ввозить в Казахстан российское зерно для любых целей. В то же время, заверили в сельскохозяйственном ведомстве, власти не отпускают ситуацию на самотек и при необходимости возобновят законодательное регулирование ситуации на зерновом рынке.

"Вопрос введения нетарифных мер регулирования импорта в отношении пшеницы будет решаться с учетом ситуации на рынке: запаса зерна, уровня спроса и предложения, необходимости защиты интересов отечественных производителей и принятия мер по борьбе с серым импортом и незаконными схемами реэкспорта"

– Минсельхоз Казахстана

Таким образом Казахстан может рассчитывать на отмену ответных ограничений Россельхознадзора, в настоящее время ограничивающих импорт казахстанских помидоров, дынь, зерна и цветов.