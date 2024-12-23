Вестник Кавказа

Владимир Путин и Ильхам Алиев провели еще один разговор по авиакатастрофе

Владимир Путин и Ильхам Алиев провели еще один разговор по авиакатастрофе
© Фото: сайт Кремля
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев сегодня провели телефонный разговор, рассказали в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, главы государств обсуждали вопросы, связанные с крушением самолета AZAL.

Российский президент Владимир Путин и азербайджанский президент Ильхам Алиев сегодня провели телефонный разговор, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний"

– Песков

На сайте Кремля на данный момент нет информации об этом разговоре.

В пресс-службе президента Азербайджана рассказали, что Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву. Уточняется, что в ходе беседы президенты продолжили обсуждать вопросы, которые связаны с крушением пассажирского самолета AZAL.

Напомним, накануне главы государств также провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер принес извинения в связи с тем, что трагический инцидент случился в воздушном пространстве РФ. Путин также еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям жертв трагедии и пожелал скорейшего выздоровления раненым. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2005 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Путин и Токаев обсудили трагедию под Актау

Путин и Токаев обсудили трагедию под Актау

Ильхам Алиев подтвердил факт внешнего воздействия на самолет AZAL

Ильхам Алиев подтвердил факт внешнего воздействия на самолет AZAL

Путин принес извинения и выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау

Путин принес извинения и выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау

Путин разрешил исключить &quot;Талибан&quot; из списка запрещенных

Путин разрешил исключить "Талибан" из списка запрещенных

Шольц хочет еще раз поговорить с Путиным

Шольц хочет еще раз поговорить с Путиным

Президент Ирана посетит Москву 17 января – посол

Президент Ирана посетит Москву 17 января – посол

Абхазия выразила соболезнования в связи с трагедией с самолетом над Актау

Абхазия выразила соболезнования в связи с трагедией с самолетом над Актау

ЕАЭС подводит итоги года без Армении

ЕАЭС подводит итоги года без Армении

Пашинян все-таки не прилетит на саммит ЕАЭС в Россию

Пашинян все-таки не прилетит на саммит ЕАЭС в Россию

Ильхам Алиев о крушении самолета: Азербайджанский народ постигла большая трагедия

Ильхам Алиев о крушении самолета: Азербайджанский народ постигла большая трагедия

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы