Владимир Путин и Ильхам Алиев провели еще один разговор по авиакатастрофе

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев сегодня провели телефонный разговор, рассказали в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, главы государств обсуждали вопросы, связанные с крушением самолета AZAL.

Российский президент Владимир Путин и азербайджанский президент Ильхам Алиев сегодня провели телефонный разговор, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний"

– Песков

На сайте Кремля на данный момент нет информации об этом разговоре.

В пресс-службе президента Азербайджана рассказали, что Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву. Уточняется, что в ходе беседы президенты продолжили обсуждать вопросы, которые связаны с крушением пассажирского самолета AZAL.

Напомним, накануне главы государств также провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер принес извинения в связи с тем, что трагический инцидент случился в воздушном пространстве РФ. Путин также еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям жертв трагедии и пожелал скорейшего выздоровления раненым.