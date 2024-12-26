У самолета из Баку возникли проблемы после посадки в Актау

Сегодня в Актау в штатном режиме приземлился прилетевший из Баку бизнес-джет Gulfstream G450 азербайджанской авиакомпании ASG Business Aviation LLC, у которого после посадки возникли проблемы с шасси.

В казахстанском Актау сегодня приземлился пассажирский самолет бизнес-класса Gulfstream G450, прилетевший из Баку – сел он в штатном режиме, однако уже после посадки у него обнаружилась неисправность носовой стойки.

Авиалайнер пришлось буксировать со взлетно-посадочной полосы (ВПП), к счастью, пассажиров на его борту не было, передает Sputnik Азербайджан со ссылкой на казахстанское агентство КазТАГ.

"В аэропорту Актау аэродромными и наземными службами проведены работы по буксировке воздушного судна со взлетно-посадочной полосы. Посадка была в штатном режиме, после посадки у воздушного судна возникла проблема с носовой стойкой (маршрут Баку - Актау)"

- Минтранс Казахстана

Авиалайнер принадлежит азербайджанской компании ASG Business Aviation, проблемы возникли при попытке разворота воздушного судна на ВПП – для того, чтобы отбуксировать его на место стоянки, был вызван аэродромный буксировочный тягач, уточнили в Комитете гражданской авиации Казахстана.