Баку потребовал от Тегерана пресечь азербайджанофобию

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана вызвало сегодня иранского временного поверенного Сейида Джафара Агаи Мариана, чтобы озвучить ему решительный протест против оскорблений, высказанных в адрес Баку и президента Ильхама Алиева.
Провокация против Азербайджанской Республики была проведена в Ардебиле 29 декабря в ходе общественного события, в котором участвовал Сейид Хасан Амели – местный имам и представитель аятоллы Али Хаменеи. Оскорбления были опубликованы на иранских телеканалах и радиоканалах.
Также азербайджанские дипломаты заявили о строгом недовольстве Баку принявшей крайне серьезный характер кампанией по популяризации в Иране антиазербайджанских лозунгов. Принимавшие Марианна представители МИД АР подчеркнули, что пропагандирование азербайджанофобских идей в Исламской Республике противоречит текущему уровню партнерских контактов между Баку и Тегераном.
Дипломаты потребовали сделать все для прекращения в Иране кампании против Азербайджана и азербайджанского народа. Они указали, что она вредит отношениям как властей двух государств, так и их граждан.