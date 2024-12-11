Правительство РФ выделило больнице в Кисловодске дополнительную помощь

Городская больница в Кисловодске на Ставрополье получила дополнительную финансовую поддержку от российского федерального правительства. Ее направят на создание новых коек и закупку оборудования.

Горбольница курортного Кисловодска получила финансовую помощь от правительства РФ на дооснащение, рассказали в кабмине.

"Более 736 млн рублей будет направлено из резервного фонда правительства на улучшение материально-технического оснащения Кисловодской городской больницы. Распоряжение об этом подписано"

- правительство РФ

Выделенные средства направят на обустройство новых мест размещения в отделении реанимации и интенсивной терапии. Также будут проведены закупки дополнительного медицинского оборудования.

Ожидается, что это сможет положительно повлиять на доступность медицинских услуг в городе.