Вестник Кавказа

Туристическую активность на фоне протестных акций оценили в Грузии

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Минэкономики Грузии рассказали, как митинги сказались на туристической активности в стране. В министерстве добавили, что ожидают сохранения роста в данной отрасли в следующем году.

Антиправительственные акции протеста не привели к замедлению туристической активности в Грузии. Такое заявление сделал глава Минэкономики страны Леван Давиташвили.

"В целом показатели являются довольно высокими по сравнению с соответствующими месяцами прошлого года. Активность на горных курортах также высока, там хороший процент бронирований"

– глава ведомства

Он также ожидает, что в 2025 году туристический сектор продолжит расти.

"Могут быть некоторые колебания в отдельные месяцы, но мы обязательно достигнем запланированных показателей за год"

– Леван Давиташвили

Ранее в Альянсе туристической индустрии Грузии заявили, что действия оппозиции после парламентских выборов нанесли ущерб туристическому сектору. В частности, там отметили, что за первые две недели декабря размер ущерба превысил 5 млн лари.

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