Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана обсудили расследование авиакатастрофы в Актау

Состоялся телефонный разговор председателя Следственного комитета России и Генпрокурора Азербайджана. Об этом в своем Telegram-канале информирует 29 декабря СКР.
"Сегодня Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел телефонный разговор с Генеральным прокурором Азербайджанской Республики Кямраном Байрамом оглы Алиевым"
– пресс-служба ведомства
В ходе беседы обсуждалось расследование обстоятельств авиакатастрофы, произошедшей в Актау на этой неделе. В частности, стороны говорили о налаженных связях российских следователей и криминалистов с их коллегами из Азербайджана и Казахстана.
Кроме того, были определены задачи совместного расследования крушения самолета и озвучен настрой на дальнейшее всеобъемлющее сотрудничество.