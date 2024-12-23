Вестник Кавказа

Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана обсудили расследование авиакатастрофы в Актау

Бастрыкин Александр
© Фото: Следственный комитет России
Председатель СКР пообщался по телефону с генпрокурором Азербайджана. Стороны обсудили ход расследования крушения самолета азербайджанского авиаперевозчика.

Состоялся телефонный разговор председателя Следственного комитета России и Генпрокурора Азербайджана. Об этом в своем Telegram-канале информирует 29 декабря СКР.

"Сегодня Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел телефонный разговор с Генеральным прокурором Азербайджанской Республики Кямраном Байрамом оглы Алиевым"

– пресс-служба ведомства

В ходе беседы обсуждалось расследование обстоятельств авиакатастрофы, произошедшей в Актау на этой неделе. В частности, стороны говорили о налаженных связях российских следователей и криминалистов с их коллегами из Азербайджана и Казахстана.

Кроме того, были определены задачи совместного расследования крушения самолета и озвучен настрой на дальнейшее всеобъемлющее сотрудничество.

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