Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана обсудили расследование авиакатастрофы в Актау

Председатель СКР пообщался по телефону с генпрокурором Азербайджана. Стороны обсудили ход расследования крушения самолета азербайджанского авиаперевозчика.

Состоялся телефонный разговор председателя Следственного комитета России и Генпрокурора Азербайджана. Об этом в своем Telegram-канале информирует 29 декабря СКР.

"Сегодня Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел телефонный разговор с Генеральным прокурором Азербайджанской Республики Кямраном Байрамом оглы Алиевым"

– пресс-служба ведомства

В ходе беседы обсуждалось расследование обстоятельств авиакатастрофы, произошедшей в Актау на этой неделе. В частности, стороны говорили о налаженных связях российских следователей и криминалистов с их коллегами из Азербайджана и Казахстана.

Кроме того, были определены задачи совместного расследования крушения самолета и озвучен настрой на дальнейшее всеобъемлющее сотрудничество.