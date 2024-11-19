Вестник Кавказа

Угур, Али и Захра стали именами пятилетия в Азербайджане

Угур, Али и Захра стали именами пятилетия в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан подвел ономастические итоги первой половины 2020-х годов: самым распространенным именем среди родившихся в эти годы детей стал Угур. Девочек чаще всего в тот же период называли Захра.

Согласно статистике, в Азербайджане в первой пятилетке 20-х годов самым популярным именем среди младенцев-мальчиков стал Угур, а среди новорожденных девочек – Захра.

С 2020 года по 2024 год имя Угур получили 9084 младенца-мальчика, имя Захра – 8299 новорожденных девочек.

При этом у мальчиков наблюдается меньшее разнообразие имен: в топе самых популярных имен они занимают меньше мест, чем женские имена. Так, именем Али назвали за 5 лет 8506 мальчиков, именем Гусейн – 7945, именем Юсиф – 7943. Второе по популярности женское имя в рейтинге – Зейнаб, так назвали за 5 лет 6980 девочек, третьей – Марьям, его получили 6875 младенцев-девочек.

Что касается уходящего года, то имя Угур по-прежнему держит первое место с 1832 младенцами, Али остается на втором с 1389 мальчиками, а на третьем – Захра, так в этом году была названа 1241 новорожденная девочка.

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