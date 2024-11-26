Вестник Кавказа

Армянское блюдо вошло в топ-100 худшей еды в мире

Тыквы
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Гапама – армянское блюдо из тыквы с рисом – включена кулинарным изданием TasteAtlas в список ста худших блюд со всего мира. В перечне также оказался любимый россиянами, особенно на новый год, холодец.

Одно из самых популярных в Армении блюд гапама было признано кулинарным изданием TasteAtlas одним из худших среди всех кухонь мира.

В рейтинге топ-100 гапама заняла 84-е место.

В описании уточняется, что в Армении гапаму готовят обычно на праздники. Ее делают из тыквы, которую начиняют вареным рисом, смешанным с обжаренными сухофруктами, орехами, медом и корицей. Фаршированную таким образом тыкву запекают целиком.

Авторы рейтинга подчеркивают, что гапаме даже посвящена отдельная песня.

Стоит отметить, что в список попали и блюда русской кухни. Это знакомый всем холодец, без которого не обходится застолье на Новый год, а также более экзотичное блюдо – салат якутской кухни Индигирка, сделанный из размороженной сырой рыбы, льда, лука и масла.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
940 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Русский язык назван пятым по конкурентоспособности в мире

Русский язык назван пятым по конкурентоспособности в мире

Холодец попал в список из 100 худших блюд в мире

Холодец попал в список из 100 худших блюд в мире

Сочи признан популярнейшим направлением для любителей фитнеса

Сочи признан популярнейшим направлением для любителей фитнеса

Дагестан оказался в хвосте рейтинга регионов по доступности автомобилей

Дагестан оказался в хвосте рейтинга регионов по доступности автомобилей

Медиков Казахстана будут оценивать по рейтингу

Медиков Казахстана будут оценивать по рейтингу

Новый Афон попал в рейтинг самых дешевых туристических направлений в декабре

Новый Афон попал в рейтинг самых дешевых туристических направлений в декабре

Сухум и Гагра попали в топ направлений для длительного отдыха

Сухум и Гагра попали в топ направлений для длительного отдыха

Владикавказ признан самым безопасным городом страны

Владикавказ признан самым безопасным городом страны

Отдых в Египте лидирует по бронированиям на зиму

Отдых в Египте лидирует по бронированиям на зиму

Кубань стала лидером среди регионов страны по дефициту кадров

Кубань стала лидером среди регионов страны по дефициту кадров

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы