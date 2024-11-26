Армянское блюдо вошло в топ-100 худшей еды в мире

Гапама – армянское блюдо из тыквы с рисом – включена кулинарным изданием TasteAtlas в список ста худших блюд со всего мира. В перечне также оказался любимый россиянами, особенно на новый год, холодец.

Одно из самых популярных в Армении блюд гапама было признано кулинарным изданием TasteAtlas одним из худших среди всех кухонь мира.

В рейтинге топ-100 гапама заняла 84-е место.

В описании уточняется, что в Армении гапаму готовят обычно на праздники. Ее делают из тыквы, которую начиняют вареным рисом, смешанным с обжаренными сухофруктами, орехами, медом и корицей. Фаршированную таким образом тыкву запекают целиком.

Авторы рейтинга подчеркивают, что гапаме даже посвящена отдельная песня.

Стоит отметить, что в список попали и блюда русской кухни. Это знакомый всем холодец, без которого не обходится застолье на Новый год, а также более экзотичное блюдо – салат якутской кухни Индигирка, сделанный из размороженной сырой рыбы, льда, лука и масла.