Холодец попал в список из 100 худших блюд в мире

Любимое россиянами новогоднее блюдо холодец вошло в сотню худших блюд в мире. Какие блюда заняли первые строчки гастрономического антирейтинга?

Международный онлайн-гастрогид TasteAtlas представил список из 100 худших блюд в мире, в него попало традиционное для России новогоднее блюдо - холодец.

В рейтинге TasteAtlas первые места в списке худших мировых блюд заняли бразильский стейк Coxão duro, скандинавские кровяные клецки Blodpalt, исландское ферментированное мясо акулы Hákarl.

Простой салат шакароб из помидоров и лука, популярный в Узбекистане и Кыргызстане, занял 42-место. Также в списке оказалась турецкая тушеная капуста.

Холодец занял в рейтинге 64-ю строчку. Якутский салат «Индигирка» из замороженной белой рыбы оказался на 73-м месте. Два армянских блюда разместились на 79 и 84 строчках рейтинга худших блюд.

Замыкает сотню китайский суп с утиной кровью и лапшой.