Вестник Кавказа

Продолжительность жизни выросла в Дагестане

Продолжительность жизни выросла в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане возросла ожидаемая продолжительность жизни. В республике проживает порядка 400 человек старше 60 лет. Власти заявили о необходимости улучшения качества жизни.

Дагестанский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил об увеличении ожидаемой продолжительности жизни. Глава правительства отметил, что республика показала самый высокий показатель по стране.

Абдулмуслимов заявил, что продолжительность за последние 10 лет увеличилась на 4 года – до 79,8 лет. Он добавил, что сегодня в Дагестане проживают свыше 400 тыс человек старше 60 лет – 12% от общего числа населения.

Премьер сказал, что с учетом современных демографических тенденций в Дагестане данный показатель будет расти. Абдулмуслимов добавил, что необходимо добиться средней продолжительности жизни не менее 81,1 года к 2030 году.

Глава правительства подчеркнул, что для роста показателей важно улучшать качество жизни людей старшего поколения, развивать формы социального обслуживания.

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