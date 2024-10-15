Вестник Кавказа

Иран возобновляет женевские встречи

Иран возобновляет женевские встречи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дипломаты из Берлина, Лондона и Парижа прилетят 13 января в Женеву, чтобы возобновить встречи с иранскими коллегами по повестке ирано-европейских связей. Тегеран пока не определился, какого уровня дипломаты будут представлять Исламскую Республику в этом формате.

Как рассказал сегодня замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, Тегерану удалось согласовать с европейскими дипломатами возобновление нерегулярных встреч в Женеве по вопросам  ирано-европейских контактов.

Он уточнил, что новая встреча с участием представителей Германии, Британии и Франции уже имеет конкретную дату – она назначена на 13 января.

При этом Гарибабади подчеркнул, что Тегеран не считает этот формат полноценной переговорной площадкой – скорее он воспринимает женевские встречи как своего рода консультации по перспективам контактов Исламской Республики с европейскими государствами.

В связи с этим иранские власти пока не могут назвать дипломатов и политиков, которые будут представлять Тегеран на встрече в Женеве 13 января. Конкретная повестка дня также держится в секрете, чтобы не повредить ходу консультаций.

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