Иран возобновляет женевские встречи

Дипломаты из Берлина, Лондона и Парижа прилетят 13 января в Женеву, чтобы возобновить встречи с иранскими коллегами по повестке ирано-европейских связей. Тегеран пока не определился, какого уровня дипломаты будут представлять Исламскую Республику в этом формате.

Как рассказал сегодня замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, Тегерану удалось согласовать с европейскими дипломатами возобновление нерегулярных встреч в Женеве по вопросам ирано-европейских контактов.

Он уточнил, что новая встреча с участием представителей Германии, Британии и Франции уже имеет конкретную дату – она назначена на 13 января.

При этом Гарибабади подчеркнул, что Тегеран не считает этот формат полноценной переговорной площадкой – скорее он воспринимает женевские встречи как своего рода консультации по перспективам контактов Исламской Республики с европейскими государствами.

В связи с этим иранские власти пока не могут назвать дипломатов и политиков, которые будут представлять Тегеран на встрече в Женеве 13 января. Конкретная повестка дня также держится в секрете, чтобы не повредить ходу консультаций.