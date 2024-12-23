Вестник Кавказа

Очень крупный пожар охватил овощебазу на Кубани

пожар на овощебазе в поселке Агроном в Краснодарском крае
© Фото: скриншот из видео в Telegram-канале МЧС России
Сегодня утром в поселке на Кубани загорелась овощебаза. В какой-то момент площадь возгорания достигла 4 тыс кв метров.

В воскресенье в Краснодарском крае вспыхнул пожар на овощебазе. Об этом сказано в сообщении, распространенном 29 декабря МЧС России.

"Сообщение о пожаре поступило адресу: Динской район, поселок Агроном, улица Школьная. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание складского помещения, предназначенного для хранения овощей и фруктов"

– пресс-служба ведомства

Площадь возгорания достигает 4 тыс кв метров. В тушении принимают участие свыше 50 человек и полтора десятка единиц техники.

Позднее пожарным удалось локализовать возгорание.

"Пожар локализован на 4000 квадратных метрах" – МЧС РФ

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