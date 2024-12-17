Вестник Кавказа

В Подмосковье тушат пожар в торговом центре

В Подмосковье тушат пожар в торговом центре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В подмосковном поселке Михайловская под Шатурой сегодня рано утром вспыхнул пожар в торговом центре "Кузьмич", оперативно прибывшие бригады огнеборцев локализовали огонь на площади в 900 "квадратов", тушение продолжается.

Сегодня ранним утром в поселке Михайловская в Московской области вспыхнул пожар в торговом центре "Кузьмич", оперативно прибывшие на место возгорания бригады огнеборцев уже локализовали огонь, сообщает в своем Telegram-канале МЧС России.

"В поселке Михайловская загорелся ТЦ "Кузьмич". Пожар локализовали на 900 квадратах"

- МЧС России

Тушение пожара продолжается, на месте работают 29 огнеборцев и 10 единиц спецтехники.

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