Как оппозиция провела месячную годовщину протестов в Грузии?

Сегодня прошел ровно месяц, когда начались массовые митинги в Грузии. В этот день оппозиция решила выстроиться в «живую цепь» в центре Тбилиси. Ее длина составила 7 км.

В Грузии прошел месяц с начала массовых протестов после слов властей о приостановке евроинтеграции. В связи с этим в Тбилиси и других городах страны прошла акция «Цепь единства», рассказали СМИ. Она проходит за день до инаугурации нового президента Грузии, бывшего футболиста, Михаила Кавелашвили.

Сторонники оппозиции выстроили «живую цепь» в 7 км в самом центре грузинской столицы и соединили два противоположных берега реки. К ним присоединилась уходящий президент Грузии Саломе Зурабишвили с соратниками.

Рядом с протестующими дежурили сотрудники полиции. На городских улицах усилились меры безопасности.

Сейчас протестная акция переместилась к традиционному месту – зданию парламента.