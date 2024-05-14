Российская разведка нашла спонсоров беспорядков в Грузии

В СВР России пришли к выводу, что ЕС переходит на прямое финансирование протестов в Грузии. Согласно анализу спецслужбы, Брюссель планирует накачивать грузинскую оппозицию деньгами, в том числе по линии посольств в Армении.

В СВР России прокомментировали политику ЕС по отношению к Грузии. В спецслужбе считают, что Брюссель переходит к прямому давлению на Тбилиси.

"С учетом происходящего в мире "национал-консервативного разворота" ЕС принял решение в работе с грузинскими политиками и обществом переходить от уже недействующих либеральных обещаний к политическому давлению"

– СВР России

В СВР отметили, что ЕС пытается раскачать ситуацию на улицах городов Грузии. По мнению аналитиков спецслужбы, это должно стать демонстрацией "проевропейских взглядов" среди населения.

Отмечается, что через представительство ЕС в Тбилиси Брюссель финансово подпитывает уличную активность. Согласно информации СВР, участники протеста могут рассчитывать на 120 евро за один день уличных акций.

Также рассматривается возможность спонсирования протестов через посольства европейских стран в Армении.