Вестник Кавказа

Российская разведка нашла спонсоров беспорядков в Грузии

Российская разведка нашла спонсоров беспорядков в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В СВР России пришли к выводу, что ЕС переходит на прямое финансирование протестов в Грузии. Согласно анализу спецслужбы, Брюссель планирует накачивать грузинскую оппозицию деньгами, в том числе по линии посольств в Армении.

В СВР России прокомментировали политику ЕС по отношению к Грузии. В спецслужбе считают, что Брюссель переходит к прямому давлению на Тбилиси. 

"С учетом происходящего в мире "национал-консервативного разворота" ЕС принял решение в работе с грузинскими политиками и обществом переходить от уже недействующих либеральных обещаний к политическому давлению"

– СВР России 

В СВР отметили, что ЕС пытается раскачать ситуацию на улицах городов Грузии. По мнению аналитиков спецслужбы, это должно стать демонстрацией "проевропейских взглядов" среди населения. 

Отмечается, что через представительство ЕС в Тбилиси Брюссель финансово подпитывает уличную активность. Согласно информации СВР, участники протеста могут рассчитывать на 120 евро за один день уличных акций. 

Также рассматривается возможность спонсирования протестов через посольства европейских стран в Армении.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1150 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Армения испугалась вторичных санкций из-за России и Ирана

Армения испугалась вторичных санкций из-за России и Ирана

Баку и Ереван отказались от советов Запада – Нарышкин

Баку и Ереван отказались от советов Запада – Нарышкин

Российская разведка раскрыла планы США по захвату Армении

Российская разведка раскрыла планы США по захвату Армении

20-е заседание глав служб безопасности и разведок СНГ стартовало в Москве

20-е заседание глав служб безопасности и разведок СНГ стартовало в Москве

Запад ускоряет разрыв Армении с Россией

Запад ускоряет разрыв Армении с Россией

Россия и Азербайджан предотвратили провокацию против российского дипломата

Россия и Азербайджан предотвратили провокацию против российского дипломата

Выборам в Грузии может навредить вмешательство ОБСЕ - СВР

Выборам в Грузии может навредить вмешательство ОБСЕ - СВР

США готовят в Грузии цветную революцию - российская разведка

США готовят в Грузии цветную революцию - российская разведка

США готовят &quot;цветную революцию&quot; в Грузии?

США готовят "цветную революцию" в Грузии?

Путин утвердил состав нового кабинета министров

Путин утвердил состав нового кабинета министров

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы