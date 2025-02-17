Грузия просит Трампа найти время для перезагрузки отношений

Грузия продолжает стремиться к перезагрузке отношений с США и надеется, что президент Трамп освободит для этого время. Тбилиси также хочет снова заключить стратегическое партнерство со Штатами.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе надеется на то, что у администрации президента США Дональда Трампа найдется возможность для перезагрузки отношений в условиях постоянной занятости первоочередными вопросами.

Власти Грузии понимают, что Трамп занят как внутригосударственными вопросами, так и урегулированием конфликта на Украине.

"Соответственно, администрация Трампа может не найти на данном этапе достаточного количества времени для Грузии, но, я думаю, на определенном этапе обязательно настанет время, когда администрация Трампа всерьез заинтересуется грузино-американскими отношениями"

- Ираклий Кобахидзе

Перезагрузка отношений Тбилиси и Вашингтона будет зависеть от борьбы Дональда Трампа с глубинным государством, передал грузинский премьер и подчеркнул, что власти страны также стремятся заново заключить стратегическое партнерство с США, которое было прервано предыдущей американской администрацией.