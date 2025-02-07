Вестник Кавказа

Часть ЕС хочет смены власти в Грузии – "Мечта"

Часть ЕС хочет смены власти в Грузии – "Мечта"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В правящей "Грузинской мечте" заявили, что определенные круги в ЕС стремятся поменять руководство в Грузии. Это ставит страну в противостояние с новой американской администрацией.

К смене руководства в Грузии стремятся определенные круги в Европейском Союзе и делают для этого все возможное. С таким заявлением выступил первый вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский, комментируя слова главы польского МИД о необходимости смены текущего антиевропейского курса, созданного "Грузинской мечтой".

"У него есть план и задача – сменить власть в Грузии, это желание определенного круга в Евросоюзе, и в этом случае Грузия уже превращена в поле битвы для противостояния с администрацией США. Такова реальность, и, к сожалению, именно этому служит министр иностранных дел Польши"

- Гия Вольский

Он передал, что грузинское общество видит истину и не имеет настроений против Европы.

Ранее в МИД республики подчеркнули, что "Грузинская мечта" не собирается приносить страну в жертву ради приятных слов от ЕС, так как власти заботятся о ее национальных интересах.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1140 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Михаил Кавелашвили заявил, что верит в европейские ценности

Михаил Кавелашвили заявил, что верит в европейские ценности

Власти не станут приносить Грузию в жертву ради Брюсселя - МИД

Власти не станут приносить Грузию в жертву ради Брюсселя - МИД

На резолюцию Европарламента ответила &quot;Грузинская мечта&quot;

На резолюцию Европарламента ответила "Грузинская мечта"

Европарламент принял критическую резолюцию по Грузии

Европарламент принял критическую резолюцию по Грузии

Две противоположные резолюции по Грузии рассмотрит ЕП

Две противоположные резолюции по Грузии рассмотрит ЕП

Новый проект резолюции ЕП высмеяли в Грузии

Новый проект резолюции ЕП высмеяли в Грузии

Грузия отказалась сотрудничать с ЕС по закону об иноагентах – Совет Европы

Грузия отказалась сотрудничать с ЕС по закону об иноагентах – Совет Европы

Тбилиси продолжит прагматичную политику в отношении Москвы

Тбилиси продолжит прагматичную политику в отношении Москвы

Кобахидзе призвал ЕС проявить справедливость к Грузии

Кобахидзе призвал ЕС проявить справедливость к Грузии

ЕС: Грузия перестала соответствовать нашим ожиданиям

ЕС: Грузия перестала соответствовать нашим ожиданиям

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы