Часть ЕС хочет смены власти в Грузии – "Мечта"

В правящей "Грузинской мечте" заявили, что определенные круги в ЕС стремятся поменять руководство в Грузии. Это ставит страну в противостояние с новой американской администрацией.

К смене руководства в Грузии стремятся определенные круги в Европейском Союзе и делают для этого все возможное. С таким заявлением выступил первый вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский, комментируя слова главы польского МИД о необходимости смены текущего антиевропейского курса, созданного "Грузинской мечтой".

"У него есть план и задача – сменить власть в Грузии, это желание определенного круга в Евросоюзе, и в этом случае Грузия уже превращена в поле битвы для противостояния с администрацией США. Такова реальность, и, к сожалению, именно этому служит министр иностранных дел Польши"

- Гия Вольский

Он передал, что грузинское общество видит истину и не имеет настроений против Европы.

Ранее в МИД республики подчеркнули, что "Грузинская мечта" не собирается приносить страну в жертву ради приятных слов от ЕС, так как власти заботятся о ее национальных интересах.