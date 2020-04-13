Топ фильмов про природные катастрофы: классика, сериалы, новинки последних лет

Фильмы-катастрофы пользуются неизменной популярностью среди зрителей после того, как в 1933 году на экраны вышел первая в этом жанре кинокартина ”Потоп. Предлагаем список самых рейтинговых фильмов про природные катастрофы - от классики до современных шедевров.

По сюжету "Потопа" небольшая группа людей пытается пережить серию катастроф, пронесшихся по всему миру, в том числе и цунами в Нью-Йорке. С 1930-х годов и по сегодняшний день, фильмы о природных катастрофах притягивают огромное количество зрителей по всему миру. Почему? Скорее всего, дело в непреодолимом желании человека познать то, что ему неведомо и ответить на вопрос, хватит ли у него сил пережить природное бедствие колоссальных масштабов.

Фильмы, о которых продолжают говорить даже спустя десятилетия после их создания, становятся классикой. В жанре фильмов про природные катастрофы многие из тех, что были сняты в 1990-2000-х завоевали настоящую любовь среди зрителей.

Вечная классика

© Фото: NASA or National Aeronautics and Space Administration/Public domain

”Армагеддон”

О чем фильм? Фильм 1998 года с Брюсом Уиллисом и Беном Аффлеком рассказывает о катастрофе, которая случится с Землей при столкновении с астероидом. Чтобы спасти планету от неминуемой гибели, собирается команда экспертов, которым предстоит совершить самую опасную в жизни миссию.

Фильм 1998 года с Брюсом Уиллисом и Беном Аффлеком рассказывает о катастрофе, которая случится с Землей при столкновении с астероидом. Чтобы спасти планету от неминуемой гибели, собирается команда экспертов, которым предстоит совершить самую опасную в жизни миссию. Кому понравится? Фильм-катастрофа, который длится более двух с половиной часов, определённо понравится тем, кто верит, что главная угроза для Земли - космические тела, а честь, отвага и смелость в силах спасти человечество.

”Столкновение с бездной”

О чем фильм? Еще один шедевр на тему угроз для человечества, которые представляет космос, это ”Столкновение с бездной” тоже 1998 года. Особого внимания в этом фильме заслуживает система отбора жителей планеты, которым может быть предоставлено право на спасение в убежищах.

Еще один шедевр на тему угроз для человечества, которые представляет космос, это ”Столкновение с бездной” тоже 1998 года. Особого внимания в этом фильме заслуживает система отбора жителей планеты, которым может быть предоставлено право на спасение в убежищах. Кому понравится? Это кино о катастрофе понравится тем, кто задается вопросом о том, кто имеет право на выживание, а кто нет, и к каким морально-этическим последствиям может привести угроза глобального бедствия.

”Послезавтра”

О чем фильм? Пожалуй, один из самых эпичных фильмов про природные катастрофы, неизменно попадающим во все списки лучшего кино данного жанра и ставших современной классикой, это ”Послезавтра” 2004 года. В ”Послезавтра” события разворачиваются на фоне катастрофического изменения климата, которое привело к снегопадам, штормом и ливням.

Пожалуй, один из самых эпичных фильмов про природные катастрофы, неизменно попадающим во все списки лучшего кино данного жанра и ставших современной классикой, это ”Послезавтра” 2004 года. В ”Послезавтра” события разворачиваются на фоне катастрофического изменения климата, которое привело к снегопадам, штормом и ливням. Кому понравится? ”Послезавтра” однозначно придётся по вкусу тем, кто время от времени спрашивает себя о том, что он будет делать, когда случиться природная катастрофа.

Фильмы про природные катастрофы, основанные на реальных событиях

В фильмах про стихию природы появился целый отдельный поджанр, ”основано на реальных событиях”, в связи с тем, что планета всё чаще переживает самые разные природные катастрофы - от землетрясений до цунами. Что характерно, фильмы про угрозу из космоса в последние 20 лет утратили свою актуальность.

”Невозможное”

О чем фильм? Пронзительное кино о землетрясении, которое случилось в Индийском океане в 2004 году, вышло на экраны спустя восемь лет после трагедии. Сюжет фильма рассказывает историю семьи, которая приехав на отдых в Таиланд, из-за цунами оказывается разлучена.

Пронзительное кино о землетрясении, которое случилось в Индийском океане в 2004 году, вышло на экраны спустя восемь лет после трагедии. Сюжет фильма рассказывает историю семьи, которая приехав на отдых в Таиланд, из-за цунами оказывается разлучена. Кому понравится? Фильм ”Невозможное” однозначно стоит посмотреть тем, кто уверен, что сила воли и стремление к жизни способно преодолеть все преграды, даже в лице непредсказуемых природных катастроф.

”Эверест”

О чем фильм? Фильм 2015 года ”Эверест” рассказывает о катастрофе, которая случилось на самой высокой точке планеты, горе Эверест в 1996 году. Команда неопытных альпинистов отправляется покорять гору-восьмитысячник и попадает в снежную бурю.

Фильм 2015 года ”Эверест” рассказывает о катастрофе, которая случилось на самой высокой точке планеты, горе Эверест в 1996 году. Команда неопытных альпинистов отправляется покорять гору-восьмитысячник и попадает в снежную бурю. Кому понравится? Этот фильм - наглядная демонстрация того, что происходит с человеческим телом в условиях снежного бурана на большой высоте.

”Тринадцать жизней”

О чем фильм? Проникновенный фильм 2022 года о том, как спасатели и волонтёры, несмотря на неблагоприятные погодные условия и сложный рельеф, пытаются вытащить застрявшую в затопленной пещере команду юных футболистов, основан на реальных событиях, которые произошли в Таиланде в 2018 году.

Кому понравится? ”Тринадцать жизней” фильм для тех, кто считает человеческую жизнь - высшей ценностью, вне зависимости от национальности, цвета кожи, социальных факторов и окружающих условий.

Фильмы про природные катастрофы последних лет

Индустрия кинофильмов о природных катастрофах в последние годы нередко обращается к теме стихийных бедствий, спровоцированных непосредственным вмешательством человека.

© Фото: Jaggery Edit this at Structured Data on Commons/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

”Геошторм”

О чем фильм? Фильм 2017 года рассказывает о недалёком будущем, когда за погоду на Земле будут отвечать спутники, и что случится, если они вдруг выйдут из строя.

Фильм 2017 года рассказывает о недалёком будущем, когда за погоду на Земле будут отвечать спутники, и что случится, если они вдруг выйдут из строя. Кому понравится? Фильм определенно понравится тем, кому интересно посмотреть, насколько быстро может измениться внешний облик Земли в результате целого каскада природных катастроф.

”Выжившие. Бетонная утопия”

О чем фильм? Корейский фильм 2023 года рассказывает о землетрясении и о его катастрофических, в том числе и с точки зрения морали, последствиях для выживших жителей Сеула.

Корейский фильм 2023 года рассказывает о землетрясении и о его катастрофических, в том числе и с точки зрения морали, последствиях для выживших жителей Сеула. Кому понравится? Фильм о природной катастрофе и одновременно антиутопия определённо понравится тем, кому интересно, как человечество будет выживать и бороться за ограниченные ресурсы в условиях мира, разрушенного природными катаклизмами.

”В плену огня”

О чем фильм? Фильм 2023 года ”В плену огня” показывает страшную и разрушительную силу природных пожаров, которые в последние годы всё чаще вспыхивают по всей планете.

Фильм 2023 года ”В плену огня” показывает страшную и разрушительную силу природных пожаров, которые в последние годы всё чаще вспыхивают по всей планете. Кому понравится? Фильм однозначно стоит посмотреть тем, кто задаётся вопросом о том, насколько опасны природные пожары и к чему может привести подобная природная катастрофа.

Список сериалов про природные катастрофы

Кроме фильмов про катастрофические явления природы, по всему миру также снимают сериалы, в том числе документальные, рассказывающие о стихийных бедствиях, приводящих к гибели тысяч людей.

”Высокая вода” - польский сериал о наводнении тысячелетия, которое поразило Центральную Европу в 1997 году. Earthstorm - документальный сериал 2022 года от компании Netflix рассказывает о самых страшных природных катастрофах и их последствиях. ”Жизнь после людей” - документальный сериал 2009-2010 годов о том, что случится с Землей после гибели всех людей на планете.