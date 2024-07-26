Вестник Кавказа

Крымский мост вновь сковали пробки

Пробка из грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Со стороны Краснодарского края автомобили встали в часовую очередь для проезда по Крымскому мосту. На сегодняшний момент в ней застряли 1,2 тыс водителей.

Пробка около пунктов досмотра на Крымском мосту превысила 1,2 тыс автомобилей. Затор наблюдается только со стороны Краснодарского края, согласно Telegram-каналу, освещающим оперативную информацию на Крымском мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 1250 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет»

- сообщение

Отмечается, что водителям приходится ждать проезда около 3 часов.

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