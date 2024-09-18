Вестник Кавказа

"Зимняя сказка" стартовала в Ханкенди

Новогодние украшения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ханкенди впервые за 34 года открылась ярмарка "Зимняя сказка". В ней участвует множество компаний и предприятий. Она продлится несколько дней.

На площади Победы в азербайджанском городе Ханкенди открылась ярмарка "Зимняя сказка". Она проводится впервые за 34 года.

Мероприятие организовано по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. Организаторами выступили представительства президента в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Отмечается, что ярмарка вызвала большой интерес у местных жителей. Большое количество горожан можно встретить вечером. В мероприятии участвует множество предприятий и компаний.

Гости ярмарки могут купить эксклюзивные сувениры, подарки, отведать восточные и западные блюда по доступным ценам, а также посетить тематические уголки.

Стоит добавить, что "Зимняя сказка" продлится несколько дней.

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