"Зимняя сказка" стартовала в Ханкенди

В Ханкенди впервые за 34 года открылась ярмарка "Зимняя сказка". В ней участвует множество компаний и предприятий. Она продлится несколько дней.

На площади Победы в азербайджанском городе Ханкенди открылась ярмарка "Зимняя сказка". Она проводится впервые за 34 года.

Мероприятие организовано по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. Организаторами выступили представительства президента в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Отмечается, что ярмарка вызвала большой интерес у местных жителей. Большое количество горожан можно встретить вечером. В мероприятии участвует множество предприятий и компаний.

Гости ярмарки могут купить эксклюзивные сувениры, подарки, отведать восточные и западные блюда по доступным ценам, а также посетить тематические уголки.

Стоит добавить, что "Зимняя сказка" продлится несколько дней.