Зурабишвили покинула президентский дворец и вышла к демонстрантам

Бывший президент Грузии выступила перед митингующими после того, как покинула президентский дворец. Она подчеркнула, что забирает с собой легитимность.

Саломе Зурабишвили решила покинуть резиденцию президента Грузии, в котором она провела сегодняшнюю ночь.

Выступая 29 декабря на брифинге перед своими сторонниками, экс-глава государства отметила, что она уносит с собой легитимность.

"Я покидаю резиденцию и уношу с собой легитимность. Там, где нет народа, нет легитимности. Я выйду к вам и буду вместе с вами"

– Саломе Зурабишвили

Она напомнила, что сегодня истек срок ультиматума, который она предъявила правящей партии "Грузинская мечта" и ее основателю Бидзине Иванишвили о назначении даты новых выборов в парламент.

"Сюда никто не пришел и мне ответили угрозами и репрессиями"

– бывший президент страны

Напомним, ранее Зурабишвили заявила, что намерена провести ночь перед инаугурацией Михаила Кавелашвили в президентском дворце. Новый президент республики вступил в должность около часа назад.