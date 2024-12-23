Вестник Кавказа

Зурабишвили покинула президентский дворец и вышла к демонстрантам

Саломе Зурабишвили
© Фото: сайт президента Грузии
Бывший президент Грузии выступила перед митингующими после того, как покинула президентский дворец. Она подчеркнула, что забирает с собой легитимность.

Саломе Зурабишвили решила покинуть резиденцию президента Грузии, в котором она провела сегодняшнюю ночь.

Выступая 29 декабря на брифинге перед своими сторонниками, экс-глава государства отметила, что она уносит с собой легитимность.

"Я покидаю резиденцию и уношу с собой легитимность. Там, где нет народа, нет легитимности. Я выйду к вам и буду вместе с вами"

– Саломе Зурабишвили

Она напомнила, что сегодня истек срок ультиматума, который она предъявила правящей партии "Грузинская мечта" и ее основателю Бидзине Иванишвили о назначении даты новых выборов в парламент.

"Сюда никто не пришел и мне ответили угрозами и репрессиями"

– бывший президент страны

Напомним, ранее Зурабишвили заявила, что намерена провести ночь перед инаугурацией Михаила Кавелашвили в президентском дворце. Новый президент республики вступил в должность около часа назад.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2490 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Митингующие переместились к зданию парламента в Тбилиси

Митингующие переместились к зданию парламента в Тбилиси

Как оппозиция провела месячную годовщину протестов в Грузии?

Как оппозиция провела месячную годовщину протестов в Грузии?

Президенты Грузии: кто руководил страной последние 30 лет?

Президенты Грузии: кто руководил страной последние 30 лет?

Зурабишвили держит в секрете свои планы на день инаугурации

Зурабишвили держит в секрете свои планы на день инаугурации

Оппозиция против инаугурации президента Грузии – будет ли &quot;свергнут режим&quot;?

Оппозиция против инаугурации президента Грузии – будет ли "свергнут режим"?

Зурабишвили точно уйдет из резиденции после инаугурации – Кобахидзе

Зурабишвили точно уйдет из резиденции после инаугурации – Кобахидзе

Кобахидзе заявил о бессилии оппозиции

Кобахидзе заявил о бессилии оппозиции

Гахария не хочет оккупировать дворец президента Грузии

Гахария не хочет оккупировать дворец президента Грузии

&quot;Грузинская мечта&quot; назвала личные качества нового президента

"Грузинская мечта" назвала личные качества нового президента

Зурабишвили против &quot;Мечты&quot;: президент Грузии идет ва-банк

Зурабишвили против "Мечты": президент Грузии идет ва-банк

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы