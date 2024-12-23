Зурабишвили покинула президентский дворец и вышла к демонстрантам

Саломе Зурабишвили решила покинуть резиденцию президента Грузии, в котором она провела сегодняшнюю ночь.
Выступая 29 декабря на брифинге перед своими сторонниками, экс-глава государства отметила, что она уносит с собой легитимность.
"Я покидаю резиденцию и уношу с собой легитимность. Там, где нет народа, нет легитимности. Я выйду к вам и буду вместе с вами"
– Саломе Зурабишвили
Она напомнила, что сегодня истек срок ультиматума, который она предъявила правящей партии "Грузинская мечта" и ее основателю Бидзине Иванишвили о назначении даты новых выборов в парламент.
"Сюда никто не пришел и мне ответили угрозами и репрессиями"
– бывший президент страны
Напомним, ранее Зурабишвили заявила, что намерена провести ночь перед инаугурацией Михаила Кавелашвили в президентском дворце. Новый президент республики вступил в должность около часа назад.